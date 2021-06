MÅTTE NEDPRIORITERE: Mengden alvorlige hendelser natt til søndag førte til at politiet i Oslo ikke kunne prioritere alle meldingene som kommer inn. Illustrasjonsfoto. Foto: Cicilie S. Andersen

Hektisk natt for oslopolitiet – slagsmål, mistenkt gjengoppgjør og feststøy

Oslopolitiet har natt til søndag rykket bevæpnet ut til seks voldshendelser. En mann i 20-årene er alvorlig skadet etter et slagsmål med øks eller machete.

Av Oda Ording

Slagsmålet fant sted i Møllergata i Oslo sentrum ved 00.30-tiden natt til søndag.

Forbipasserende varslet politiet om at flere personer sloss med øks eller machete. En mann i 20-årene ble innlagt på sykehus med alvorlige skader etter hendelsen.







Politiet søkte etter opptil tre gjerningspersoner med flere patruljer, uten funn. Det er fortsatt uavklart hva som har skjedd.

– Det operative søket er ferdig, men saken er under etterforskning, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG ved 03.20-tiden.

Mannen som skal ha båret en machete eller øks, er ifølge vitneopplysninger mørk i huden, og er iført mørkeblå hettegenser og sort bukse.

I løpet av få timer natt til søndag måttet politiet rykke ut bevæpnet på seks oppdrag, på bakgrunn av meldinger om at det har blitt brukt pistol, stikk- eller slagvåpen.

– Det er ekstraordinært med så mange oppdrag der vi må bevæpne oss, sier operasjonslederen.

Knuste ruter – mistenker gjengoppgjør

Flere patruljer ble også sendt til Sigurd Weisæths vei på Stovner. Der skal rundt 20 personer ha forsøkt å knuse vinduer på en bolig.

– Ifølge melder hadde en eller flere av dem kniv. Da vi kom frem hadde de dratt fra stedet i seks biler. Flere ruter er knust, men ingen er fysisk skadet, sier Stokkli klokken 02.30.

Det er totalt tre fornærmede i saken.

Politiet mistenker at det kan ha vært et gjengoppgjør. De ser hendelsen i sammenheng med en annen hendelse som fant sted på Høybråten kort tid før.

– Der var det en ordensforstyrrelse. Flere personer sloss, og noen stakk av med bil der og. Ingen ble skadet, sier operasjonslederen.

Det er heller ikke gjort pågripelser etter disse hendelsene, men politiet har en del vitnebeskrivelser av biler og personer.

Observert med kniv ved leilighet

Politiet rykket også ut bevæpnet til Konows gate i bydel Gamle Oslo, der en mann ble observert med kniv på vei ut av en leilighet.

Situasjonen er avklart, etter at politiet fikk kontroll på tre personer.

– Det har vært ordensforstyrrelse og krangling. Vi har snakket med alle parter. En mann ble beskyldt for å ha båret en kniv, men han sier at han ikke har hatt det, og at det var et hundebånd. Vi vet ikke hva som egentlig har skjedd, men vi har i alle fall ikke funnet en kniv. Ingen er pågrepet, sier Stokkli ved 03.20-tiden.

Det kom samtidig meldinger fra flere enn 20 personer om «vanvittig høy musikk» i Torshovparken. Innringerne, beboere i området, var svært fortvilet.

– Vi avsluttet festen i 01.30-tiden og ga pålegg om å skru av musikken. Vi har ikke fått noen nye meldinger og satser på at det er rolig der nå.

Antallet alvorlige oppdrag førte til at politiet ikke fikk prioritert alle meldingene som kom inn. Tidligere på natten kom det svært mange henvendelser om privat feststøy, men i 03.30-tiden har det roet seg.

– Det er fortsatt noen fester rundt om kring vi skal prøve å gjøre noe med, det er mange som spiller høy musikk og ikke lar naboene få sove. Men det er roligere nå.