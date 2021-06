Foto: Stian Lysberg Solum

Drømmevær i Sverige, men lyn og regn på Østlandet

Sverige ligger an til å få knallvær lørdag, med 35 grader enkelte steder, mens det ser ut til å bli kraftig regn, lyn og torden i deler av Norge. I Tromsø får derimot Midnight Sun Marathon bedre løpevær enn på lenge.

Av Ola Haram

– Det starter i Agder og Telemark med kraftig regn og regnbyger. Det blir også en del torden og lyn. Utover dagen og ettermiddagen trekker uværet nordøstover. Det ser ut som at særlig østlige deler av Østlandet får mest regn og torden, sier Kåre Halvorsen, vakthavende statsmeteorlog til VG.

Mest intens lynaktivitet ventes om ettermiddagen. Det vil være store lokale forskjeller i intensitet og noen steder vil ikke få tordenvær.

– Prognosene viser 20 mm regn på 1-3 timer lokalt. Kanskje opp til 20-30 millimeter, så vi er på grensen til styrtregn, sier Halvorsen.



LYN: Fra lørdag formiddag til lørdag kveld ventes mye lyn i forbindelse med regnbyger over det Østafjelske. Uværet vil først treffe Agder og Telemark, og deretter bevege seg nordøstover. Foto: YR.no

Vestlandet og Rogaland får ikke mye torden, men de kan få regn i indre strøk. Ellers blir det nordvestlig liten kuling langs kysten og lite nedbør.

Nord for stat, Møre og Romsdal og Trøndelag: Der starter dagen greit i ytre strøk, men regn kommer i indre strøk, dog ikke i store mengder.

Bedre i Nord

I Tromsø arrangeres Midnight Sun Marathon for 31. gang.

– Der blir det litt regn, men utover ettermiddagen får de mye bedre vær. Det ser for en gangs skyld ut til å bli brukbart vær ved midnatt. Det er jo tradisjon for dårlig vær under det maratonet der, sier Halvorsen.

Det gleder Nils Hætta fra organisasjonen bak maratonet.

– 12–15 grader er perfekt løpevær, sier Hætta som er glad de slipper 35 grader, som svenskene i sør kan vente seg i morgen rundt Norrköping.

LØPEVÆR: Det ligger an til gode forhold for løperne i Midnight Sun Marathon. Foto: Midnight Sun Marathon

Mindre regn til uken

Statsmeteorlogen sier været ser ut til å bli bedre neste uke.

– De første dagene går det nok litt fram og tilbake. Utover i neste uke er det kanskje en liten tendens mot at det blir bedre når varmluften trekker vestover.

Prognosen viser da 27-28 grader, men med fare for regnbyger. Det blir varmest i grensetraktene mot Sverige, sier Halvorsen.