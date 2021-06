SJOKKERT: – Da jeg så vedtaket trodde jeg ikke det kunne være sant, forteller den uføre mannen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Mistet strømmen – NAV foreslo å låne grill: − Det er ordentlig flaut

Da NAV avslo søknaden hans om støtte til å betale strømregning foreslo de at han kunne «låne en grill». Mandag morgen snudde NAV og ville betale hele regningen.

Publisert:

– Hvordan føles det å ha strømmen tilbake?

– Jeg har akkurat tømt kjøleskapet mitt, for det så ikke ut og luktet skikkelig vondt. Alt er råttent og må byttes ut, forteller han.

Siden strømmen forsvant forrige tirsdag har mannen nesten ikke vært hjemme:

– Ingenting funker så jeg har nesten ikke vært her. Jeg fikk ikke ladet mobilen engang, så jeg dro til andre for å dusje, spise og være sosial, forteller mannen fra Indre Østfold.

– Ikke hadde jeg grill heller, skyter han inn entusiastisk.

Mannen er godt kjent i nærmiljøet, og var redd for at andre skulle finne ut at han ikke hadde strøm hjemme. Derfor fortalte han ikke sine nærmeste om saken før på søndag:

– Det er ordentlig flaut å havne i en sånn situasjon. Jeg er jo en voksen mann. Alle vet hvem jeg er i lokalmiljøet, og jeg ville ikke at noen skulle få vite det. Derfor prøve jeg å holde det skjult.

FLAUT: Den uføre mannen var redd for å fortelle andre om avslaget fra NAV. Nå ser delingen av vedtaket ut til å forårsake forandring i NAV. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Mye oppmerksomhet

Den uføre mannen er glad for at problemet har fått oppmerksomhet, og han tror det er mange som har opplevd lignende:

– Jeg er ikke alene, og det et mange som blir behandlet dårlig. Noe må skje nå. Bare se på kommentarfeltet, sier han.

AAP-aksjonen la ut vedtaket på Facebook i anonymisert form. På litt over ett døgn har innlegget fått over 1,200 reaksjoner, 400 kommentarer og nesten 600 delinger. Saken har fått en rekke politikere til å engasjere seg, deriblant SV-leder Audun Lysbakken, som mandag tok saken til Stortinget.

– Dette er et uakseptabelt og hårreisende eksempel på hvordan mennesker som søker hjelp opplever å bli behandlet. Alle trenger strøm og mat, og ingen skal bli møtt med at de klarer seg uten strøm eller kjøleskap, fordi været er bra, sier Lysbakken.

Til NTB sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at ingen skal få slike brev:

– Et sånt brev skal ingen få fra Nav, sier han.

– Nav skal følge opp dette. Det har Nav-direktøren allerede bekreftet, og det er helt i tråd med det jeg forventer. Nav følger opp via statsforvalteren fordi det er de som har tilsyn med at kommunen driver slik de skal og ivaretar sosialtjenesteloven, fortsetter han.

Frp-leder Sylvi Listhaug tok også til orde for at NAV må rydde opp i saken.

HÅRREISENDE: Partileder Audun Lysbakken mener behandlingen av den uføre mannen er uakseptabel. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Mandag morgen kom strømmen tilbake

Ordfører Saxe Frøshaug i Indre Østfold kom på banen søndag kveld og satt i gang en prosess sammen med NAV, rådmannen og kommuneledelsen.

– Det var jo ingen tvil om at kommunen ikke kunne stille seg bak vedtaket. Vedtaket holder hverken mål etter faglige eller etiske standarder, sier Frøshaug.

Så mandag morgen fikk den uføre mannen derfor en telefon fra NAV:

– NAV ringte, la seg flate og lurte på om de kunne betale strømregningen. Og fem minutter etter det var strømmen på igjen, forteller mannen.

– Det var så enkelt?

– Ja, det var ikke så mye mer som skulle til. Nesten som å skru på en bryter.

RYDDET OPP: Ordfører Saxe Frøshaug er klar på at behandlingen av den uføre mannen er uakseptabel. Foto: Terje Pedersen

– Alle er opptatt av at dette skal ryddes opp i på en ordentlig måte, forteller ordføreren.

Han er klar på at kommunen tar vedtaket på største alvor, og forsikrer om at det vil bli en gjennomgang av rutiner og hvordan slik kan skje.

Syk over lengre tid

Mannen forteller at han er sliten etter hendelsen, men at han har hatt det tungt over lengre tid. Han var selvstendig næringsdrivende med egne firma før skilsmissen i 2011, og han har slitt med gjeld siden det.

Året etter fikk han lungekreft og har fjernet den ene lungen. De siste ti årene har han hatt ulike jobber, men det har vært en utfordring å jobbe helt siden han ble syk i 2012.

I mars i fjor fikk han innvilget 50 prosent uføretrygd etter flere runder med NAV. Noen måneder senere fikk han hjerteinfarkt og blodpropp.

Ett år senere ble han helt uføretrygdet.

Forrige tirsdag ble strømmen hans skrudd av, og prisen for å få den tilbake var 9000 kr. Da hadde han 60 kr på konto

GLADLAKS: Den uføre mannen er blid når VG møter han. Etter en tung uke gleder han seg til å se på fotball på TV. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Likevel er han fortsatt optimistisk nå som det har ordnet seg:

– Jeg lever greit på den uføretrygden om de ikke trekker meg for strømmen igjen, sier han og ler.

– Nå er jo strømregningen betalt, så det skal gå bra fremover, fortsetter han.

Mens VG snakket med mannen fikk han innvilget 500 kr ekstra i nødhjelp som skal strekke til uføretrygden kommer om tre dager.

– Det går til de tre posene med mat som skal inn i kjøleskapet!

NAV beklager

Leder i NAV Indre Østfold Rikke Haagesen skriver til VG:

– Vi ble søndag kveld gjort kjent med at et vedtaksdokument fra NAV er delt i sosiale medier. Vi vil beklage at dette er sendt til en innbygger i vår kommune. Vi skal behandle alle innbyggere med respekt og det skal ikke skje at et vedtak med en slik formulering sendes fra et NAV-kontor.

– Vi vil nå foreta en gjennomgang av våre rutiner for utsendelse av vedtak og foreta en internkontroll for å sikre at det er god ivaretagelse av våre innbyggere i det som kommuniseres ut.

UNNSKYLDER: Både NAV-direktøren og leder i NAV Indre Østfold beklager at noe slikt kan ha skjedd. Foto: Ørn E. Borgen

NAV-direktør Hans Christian Holte påpeker i en e-post at dette er en enkeltsak i kommunen, men sier det vil følges opp videre.

– Ut ifra det som fremkommer i saken i VG, så virker det helt naturlig at kommunen nå har beklaget sosialvedtaket. Det er mange som har det vanskelig økonomisk nå. Alle skal behandles med respekt. Det er viktig at alle instanser lærer av dette. Vi som fagdirektorat følger opp saken gjennom statsforvalteren, som har ansvar for å følge med på kommunen sitt ansvar for sosialtjenesteloven.