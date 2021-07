INNGRIPENDE: Tim (22) jobber i dag som glassmontør på Østlandet, men tidligere har han også jobbet som taxisjåfør. Å miste førerkortet betyr store begrensinger i hva han får gjort alene på jobb. Foto: Mattis Sandblad

Tim (22) røyket cannabis på fest - politiet ville ta fra ham førerkortet

Politiet dukket opp på festen der Tim røyket cannabis. Det kostet ham nesten lappen. Stortinget mener loven er urimelig og har stemt for å endre praksisen.

En kald vinterdag er Tim (22) og noen venner samlet til en liten hjemmefest i Halden. De spiller musikk, prater og hygger seg, men plutselig kommer tre uniformerte politibetjenter inn døren.

Tim og vennene får først beskjed om at naboer har klaget på bråk. Så snart politibetjentene får øye på det som ligger på stuebordet, handler plutselig besøket om noe helt annet enn støynivået.

Politiet peker på en liten pose. Der ligger det noen gram cannabis.

Tim tar på seg ansvaret og innrømmer å ha røyket. Han får beskjed om å bli med på politistasjonen for en urinprøve.

Historien er basert på Tims egne skildringer fra kvelden den 15. februar 2020, men flere brev fra politiet som VG har fått tilgang til, bekrefter hendelsesforløpet.

Bekymringsmelding kom ti måneder senere

Noen uker senere får Tim et forelegg i posten for brudd på legemiddelloven. Han tror saken vil være ute av verden så snart forelegget er betalt.

Ti måneder senere dukker det likevel opp en ny beskjed i posten:

Politiet har opprettet en bekymringsmelding på 22-åringen, og truer med å inndra førerkortet hans. Overfor VG erkjenner politiet at det tok for lang tid før brevet ble sendt.

Tim klør seg i hodet. Møtet hans med politiet var på en fest, og hadde ikke noe med kjøring å gjøre, tenker han. Bilen sto igjen hjemme.

– Jeg ville aldri ha satt meg ruset bak rattet, sier han til VG.

KRITISK: 22-åringen mener at det er feil å frata noen førerkortet for å ha røyket en gang på fest, selv om cannabis er et ulovlig rusmiddel. Forelegget for brudd på legemiddelloven godtok han. Foto: Mattis Sandblad

Likevel skriver politiet til Tim at de har «skjellig grunn til å tro at han for tiden ikke oppfyller førerkortforskriftens helsekrav».

I brevet står det også at politiet har merket seg at han ga utrykk for å ha liberale holdninger til cannabis, og peker på at han i perioder har kjørt taxi.

For å beholde førerkortet, ber de ham kontakte lege.

Ifølge vegtrafikkloven kan politiet inndra noens førerkortet om de tror sjåføren ikke lenger oppfyller enkelte helsekrav. Det innebærer blant annet at fører ikke må misbruke alkohol eller bedøvende middel.

I disse tilfellene kan politiet inndra førerkortet og be om legeundersøkelse. Nå kan det imidlertid bli slutt på denne typen førerkortbeslag.

Forsker: Forskjellsbehandler i førerkortspørsmål

Historien til Tim overrasker ikke professor i psykiatri ved Universitetet i Tromsø, Jørgen Gustav Bramness.

Han har mange år bak seg som forsker på rusmidler, og er generelt kritisk til måten samfunnet forskjellsbehandler alkoholbrukere og rusmiddelbrukere i såkalte «edruelighetsspørsmål»:

– Det er en stor diskrepans i hvordan man behandler brukere av ulovlige rusmidler og brukere av alkohol. Blir du tatt med alkohol i en bærepose i bilen, blir du ikke fratatt førerkortet, eksemplifiserer han og forklarer:

– Etter min oppfatning er det rart å behandle ulike rusmidler forskjellig i en førerkortsak, dersom det ikke handler om å kjøre i påvirket tilstand.

POSITIV TIL ENDRING: Professor i psykiatri ved Universitetet i Tromsø, Jørgen Gustav Bramness, har i en årrekke forsket på rus. Han mener at man ikke skal straffe noen som aldri har kjørt ruset med førerkortbeslag. Foto: Privat / Sjøvall

Førerkortinndragelse er noe som det siste året har blitt diskutert sammen med regjeringens rusreform. Det er også et av de få punktene, også kalt en anmodning, fra rusreformen som fikk flertall på Stortinget:

Den ber regjeringen fra nå av sørge for at samfunnets reaksjoner i forbindelse med rusbruk er «forholdsmessige og kan knyttes til selve bruken».

Dette gjelder særlig praksisen med å frata rusbrukere førerkortet når det ikke er noen sammenheng mellom rusbruk og bilkjøring.

Dette sier rusforskeren om cannabis og kjøring Rent medisinsk er det ikke noe stor diskrepans (forskjell, jour. anm) mellom konsekvenser av rusmiddelbruk og alkoholbruk i et kjøresituasjon.

Det er stor variasjon i cannabisrusen fra person til person. Jo mer man røyker, desto lengre sitter rusen i.

I likhet med alkohol har man også satt en grenseverdi på hvor mye THC man kan ha i blodet samtidig som man kjører bil.

Generelt må man vente lenger for å kjøre bil etter man har inntatt cannabis enn man må gjøre med alkohol, fordi alkohol går fortere ut av kroppen. Man bør i alle fall vente et par dager før man i vegtrafikklovens forstand er helt edru. Kilde/sitater: Jørgen Gustav Bramness, professor i psykiatri ved Universitetet i Tromsø Vis mer

Anmodningen fra Stortinget mener Bremnes er både viktig og riktig:

Han mener at om man skal bli fratatt førerkortet, bør det være fordi man har kjørt i påvirket tilstand eller eventuelt fordi man har en avhengighetsdiagnose.

– Jeg synes, som et generelt prinsipp, at man ikke skal gi folk dobbel straff. Man skal straffe rusmiddelbruk etter narkotikalovgivningen, og kjøring etter vegtrafikkloven, sier han.

Ap: Dagens praksis er urimelig

Det var ruspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Tellef Inge Mørland, som fremmet anmodningsforslaget på Stortinget. Ellers var Arbeiderpartiet med på å stemme ned regjeringens rusreform.

Mørland sier til VG at kjenner til mange som har vært i tilsvarende situasjoner som Tim:

– De har aldri kjørt i ruset tilstand, men likevel mistet lappen. De forteller om hvor inngripende og vanskelig det er, særlig om du bor på et mindre sted, sier han.

Han mener at dagens lovverk på dette området har ført til en del «urimelige utslag», og at en lovendring bør ha tilbakevirkende kraft:

NEI TIL RUSREFORM: Arbeiderpartiet stemte mot en rusreform som ville erstatte straff med hjelp, men Tellef Inge Mørland (Ap) fikk likevel gjennom et anmodningsforslag på Stortinget. Forslaget skal sikre at samfunnets reaksjoner på rusbruk er forholdsmessige. Foto: Stortinget / Peter Mydske

– De bør gjennomgås, og man bør oppheve de vedtakene der det er relevant. Mister du førerkortet, skal det være relatert til kjøring i ruspåvirket tilstand, svarer Mørland.

– Erkjenner dere at de lovene man har hatt til nå har vært urettferdig og diskriminerende?

– Ja, vi mener den praksisen som er i dag er urimelig. En ruset person har ikke noe på veiene å gjøre, men de som har vært i borte i rus eller alkohol - men aldri kjørt påvirket - må vi klare skille ut. Det er ikke rimelig at de straffes på samme måte som de som faktisk utgjør en fare i trafikken.

Tror mange har fryktet fastlegen

Stortingets anmodningsforslag vil altså gjøre det vanskelig for politiet å ta fra personer som Tim (22) førerkortet.

Men: Lovendringen ønsker tar også sikte på å løse et annet problem, sier Mørland. Til nå har fastleger vært pliktig til å varsle politiet hvis noen kommer til dem for å få hjelp med rusproblemer:

– Det har vært vanskelig for folk å oppsøke hjelp når man vet at man kan bli fratatt førerkortet samtidig. Det forsterker ofte bare de problemene mange allerede har, forklarer han.

Psykiater Bremnes trekker også frem praksisen vi har hatt til nå som uheldig. Han mener det er problematisk at leger har hatt både en hjelpefunksjon og en kontrollfunksjon.

– I praksis er det faktisk slik at drar man til fastlegen i dag og sier at man har et rusmiddelproblem, så vil de fleste fastleger svare at de ikke har særlig kompetanse til å hjelpe deg med rusproblemet - men de må frata deg førerkortet ditt.

– Det gjør at man går glipp av mye pasientkontakt og åpenhet.

Fikk tilbake førerkortet

I dag har Tim fått tilbake førerretten fra politiet, i bytte mot en legeattest.

22-åringen har aldri blitt tatt for å kjøre verken beruset eller ruset.

Flere ganger presiserte han overfor politiet at han var svært nøye med å aldri være påvirket av cannabis i forbindelse med kjøring. Det står også står gjengitt i brevet fra politiet.

Nå er han glad for at Stortinget har stemt for å endre regelverket som han det siste året har vært rammet av.

– Det har aldri vært snakk om å røyke i forbindelse med jobb eller bak rattet. Jeg er en fredelig type. At jeg kan miste førerretten for å røyke en joint en gang på fest, mener jeg er helt feil, sier han til VG.

– Mener du selv at du er en trygg sjåfør, og at det er forsvarlig at du har lappen?

– Ja, jeg mener det er forsvarlig å la meg kjøre. Jeg kjører aldri påvirket.