LETTERE Å REISE SNART: Regjeringen gjør store endringer i innreise-bestemmelsene fra 5. juli. Foto: Emilio Morenatti / AP

Åpner for Europa-reiser fra 5. juli

Fra mandag 5. juli blir det lettere for nordmenn å reise i Europa, og ikke minst hjem igjen. Da vil ikke Utenriksdepartementet lenger fraråde ikke-nødvendige reiser til EØS-landene, Storbritannia og Sveits. Plikten til karantenehotell vil i stor grad falle bort.

Av Alf Bjarne Johnsen

Regjeringen mener at risikoen for importsmitte nå er på et akseptabelt nivå. og letter dermed på reiserestriksjonene og reglene som gjelder ved retur til Norge:

Fram til 5. juli er reiserådet fra Utenriksdepartementet (UD) å fraråde alle reiser til utlandet.

Når dette rådet endres ved midnatt natt til 5. juli, opprettholdes grensekontrollen og testplikten, men det blir mindre strengt på grensen:

Norske myndigheter har bestemt at karanteneplikten ved innreise fra «røde» land skal opprettholdes, men fjerner plikten til å være på hotell.

Ny innreise-terskel

Samtidig heves terskelen for hvilke land man fritt kan reise inn til Norge fra:

Den nye grensen blir 50 positive tilfeller pr. 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Dagens grense er 25. Bare reisende fra Malta og Island, pluss enkelte regioner i Finland, slipper nå inn i Norge uten å gå i karantene.

Hotellkarantene vil bare anvendes fra reisende som kommer fra «blodrøde» land, over 500 positive tilfeller pr. 100.000. Ingen av de aktuelle landene i Europa har så høy smitte nå.

Men hotellkarantene kan også bli innført på kort varsel for reisende fra land hvor eventuelle nye mutasjoner av covid-19 sprer seg raskt.

Følgende land i Europa ligger per i dag mellom 25 og 50 smittede pr 100 000, ifølge ECDC, europeiske helsemyndigheter, og kan dermed bli «grønne» og unntatt karantene etter de nye reglene fra 5.juni:

Italia, Tyskland, Tsjekkia. Ungarn. Østerrike, Bulgaria og Luxembourg.

Slik ser regjeringens reiseråd-kart ut akkurat nå:

Hva er kriteriene i dag? Gule land eller områder har færre enn 25 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene og i snitt under 4 prosent positive prøver i samme periode.

Røde land eller områder har mellom 25 og 150 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene og færre enn 4 prosent positive prøver i snitt i samme periode.

Mørkerøde land har flere enn 150 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene og/eller flere enn 4 prosent positive prøver i snitt i samme periode.

Grå land: Reisende fra land utenfor Europa må på karantenehotell uavhengig av hvordan smittesituasjonen er der de kommer fra. Det er bare land i EU/EØS Storbritannia som regjeringen vurderer om skal farges gule. Vis mer

Men det kommer endringer på dette kartet: VG har tidligere meldt at Romania og Polen har så raskt synkende smittetall at reisende derfra kan ta seg fritt inn i Norge om kort tid.

Personer med norsk personnummer som er fullvaksinerte, slipper allerede karantene ved retur fra EØS-landene pluss Storbritannia og Sveits. Men de risikerer å møte hindringer når de reiser ut fra Norge.

Fortsatt er det en enorm variasjon av ulike regler som gjelder i andre europeiske land, som man må ta hensyn til.