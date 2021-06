SETTER NED TAKSTENE: En avtale innebærer at takstene for elbiler og miljøvennlige lastebiler reduseres i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

MDG: − Uredelig av Hareide

Bompengestriden i Oslo går mot en løsning. Men ordkrigen fortsetter.

Av Frank Haugsbø

Publisert: Nå nettopp

Lørdag skrev VG at styringsgruppen for byvekstavtalen i Oslo er blitt enige om et utkast til en avtale som innebærer at staten bevilger et tilskudd på 5,6 milliarder kroner over ni år.

Pengene skal brukes til bedre kollektivtilbud, reduserte bompenger og reduserte billettpriser i hovedstadsområdet.

Avtalen innebærer blant annet at bompengesatsene for elbiler og miljøvennlige lastebiler reduseres, mens takstene for bensin- og dieselbiler forblir uendret.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sa til VG lørdag at Oslo gikk glipp av 600 millioner kroner i 2020, fordi byrådet lenge nektet å redusere bomtakstene, som var en forutsetning for utbetaling av midler i tråd med bompengeavtalen i 2019.

– Disse pengene var satt av på statsbudsjettet i fjor, men er altså tapt for Oslo, sa Hareide.

– Uredelig

Byrådssekretær Morten Nordskag (MDG) i Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune reagerer på Hareides uttalelse.

– Dette er uredelig framstilt av Hareide. Hareide brukte godt over et år på å godkjenne byvekstavtalen som måtte være på plass først. Oslo godkjente byvekstavtalen i juni 2019, men regjeringen sa ja først 5. november 2020.

Nordskag sier at en bomavtale som ville gitt alle pengene til kollektivtrafikken var så godt som godkjent av Oslo før jul.

– Sannheten er at Hareide hadde brukt opp pengene før forhandlingene ble ferdige, sier Nordskag.

Ifølge Nordskag er det en forutsetning for å inngå avtalen at Oslo og Viken skal forhandle om bompenger neste år.

– Bompengene må opp hvis vi skal nå klimamålene, sier han.

SYKKELBYEN: Miljøbyråd Lan Marie Berg sier at hun gjerne skulle sett at regjeringen ikke krevde å subsidiere bilkjøring. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) skriver dette i en e-post til VG:

– Frp krevde at alle bilister skulle få billigere bompassering. Det gikk vi ikke med på. Vi måtte også sikre at Oslo og Viken kan forhandle om økte bomtakster allerede neste år, så vi kan fortsette å bygge ut kollektiv og sykkeltilbudet som kommer alle til gode. Ikke bare folk med bil. Det er det som trengs for å gjør Oslo-lufta renere og for å nå klimamålene.

Berg understreker at vi står midt i en alvorlig klimakrise og at mange i Oslo fortsatt sliter med helsefarlig luftforurensning.

– Derfor skulle jeg gjerne sett at kollektivtilbudet fikk alle pengene, og at regjeringen ikke krevde å subsidiere bilkjøring. Også elbiler lager køer, virvler opp svevestøv og beslaglegger areal i byene våre.

BOMPENGEOPPRØR: Det store bompengeopprøret preget valgkampen i Norge i 2019. Bildet er tatt på en demonstrasjon foran Stortinget. Foto: Espen Rasmussen / VG

Knut Arild Hareide (KrF) sier til VG at det virker som om byrådet enten lider av hukommelsestap, eller forsøker å omskrive historien.

– Inngåelse av en byvekstavtale for Oslo-området var en forutsetning for at det også kunne bli inngått en tilleggsavtale som betyr enda mer statlige midler til Oslo-området, skriver Hareide i en e-post.

Byvekstavtalen ble inngått i november 2020, men det skyldtes ikke en trenering fra statens side, skriver han.

– Årsaken til at dette tok tid var koblingen mellom byvekstavtalen, Fornebubanen og prosjektet E18 Lysaker – Ramstadsletta. Dette vet Oslo veldig godt!

KRANGLER: Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier til VG at det virker som om byrådet enten lider av hukommelsestap, eller forsøker å omskrive historien. Foto: Tore Kristiansen

Hareide skriver at forhandlingene om en tilleggsavtale har tatt tid siden Oslo ikke før nå har vært villig til å oppfylle statens krav om reduserte bompenger.

– Og det er ikke slik Lan Marie Berg påstår; at det skal ha vært et krav fra staten om kutt i bompenger for alle bilister – det har staten aldri krevd!

Ifølge statsråden har forhandlingene tatt tid fordi Oslo ikke ønsket å redusere bompengene i det hele tatt, men heller bruke de statlige midlene for å avverge en hypotetisk takstøkning.

– Det kunne ikke staten akseptere. Nå er det supert at det blir billigere for de kjøretøyene som forurenser minst.

NY BANE: Midlene som nå bevilges av staten skal blant annet brukes til å delfinansiere Fornebubanen Foto: Fornebubanen.

Hareide skriver at pengene fra staten var klare i 2020 – og at det var satt av 600 millioner kroner på 2020-budsjettet til en tilleggsavtale for Osloområdet.

– Det er derfor lokale myndigheters håndtering av E18-prosjektet som er den egentlige bakgrunnen for at også byvekstavtalen og tilleggsavtalen har tatt tid, og at de statlige midlene i 2020 dermed er tapt.

– Når det gjelder inngåelse av en byvekstavtale så kunne ikke skje før det var godtgjort fra lokale myndigheter at Fornebubanen var fullfinansiert. En fullfinansiering av Fornebubanen krever bidrag fra private grunneiere. Dette grunneierbidraget ville ikke kommet på plass uten at det ble etablert en ny adkomst fra E18 til Fornebu. En slik ny adkomst ligger inne i prosjektet E18 Lysaker – Ramstadsletta.

– For å gjøre en lang og brokete historie kort, så vedtok Stortinget E18-prosjektet i juni i fjor under forutsetning av at det ble stilt lokal lånegaranti. Slik garanti ble endelig stilt fra Viken fylkeskommune og Bærum kommune i fjor høst – og E18-prosjektet kunne realiseres