REAGERER: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V), her avbildet 6. mai i forbindelse med en annen sak. Foto: Tore Kristiansen, VG

Melby om væpnet politi i skolen: − En veldig utdatert og bakstreversk måte å drive forebyggende arbeid på

Kunnskapsminister Guri Melby (V) reagerer på flere ting i saken om væpnet politi som holdt «klipp og lim»-presentasjon om narkotika på ungdomsskole.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG omtalte tirsdag saken om 15-årige Tia Dilara Lona Altinpinar som reagerte på at politibetjenten som holdt foredrag på Osterøy ungdomsskole hadde en håndpistol i beltet.

15-åringen reagerte også på innholdet i foredraget, som ifølge elven handlet mye om straff og også inkluderte før/etter-bilder av folk som hadde begynt med hasj.

SKAPTE SPØRSMÅL: På Twitter reagerte mange på bildet av den bevæpnede politibetjenten i et klasserom, men flere stilte også spørsmål ved NNPF-logoen øverst i høyre hjørne. Politiet svarer at de har plukket opp diverse undervisningsmateriale fra forskjellige steder. Foto: Privat

Kunnskaps- og integreringsministeren understreker at hun kun kjenner saken fra mediene og ikke selv har sett presentasjonen politiet holdt. Hennes rådgiver understreker at Melby først og fremst uttaler seg som Venstre-leder i tillegg til å være kunnskapsminister.

– Det er flere ting her jeg reagerer på. For det første skal det ikke være noen tvil om at politiet ikke skal ha med seg våpen inn på en ungdomsskole når de skal holde et foredrag, sier Melby til VG.

– Det som også er uklart i denne saken, ut fra medienes dekning, er om de var der som politi eller som NNPF. Når representanter fra en etat eller en organisasjon besøker en skole, skal det være tydelig hvilken organisasjon de representerer, sier hun.

– Dårlig tilnærming å snakke med ungdom om rus på

På lysbildet i klasserommet kan man se logoen til den politiske interesseorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), som blant annet har markert seg som en motstander av regjeringens rusreform.

NNPF har tidligere fått kritikk for rolleblanding, blant annet fordi de brukte politiets kontaktinformasjon på sine hjemmesider.

Talsperson for NNPF, Jan-Erik Bresil, sier at organisasjonen ikke har vært involvert i foredraget.

LEDER: Venstre-leder Guri Melby etter landsmøtetalen i Venstre 23. april. Foto: Terje Bringedal, VG

– Det siste halvåret har det blitt mye debatt om hva som er den beste måten å møte ungdom på når gjelder rusproblematikk. Jeg tenker at både det å gå med våpen og det å drive skremselspropaganda, ut fra hva elevene har fortalt, står veldig i strid med det vi prøver å få til med rusreformen om å få ned terskelen for å be om hjelp, for eksempel. Dette virker som en veldig dårlig tilnærming til å snakke med ungdom om rus på, sier Melby.

Politistasjonssjef på Osterøy, Ivar Sindre Hellene, har sagt at politiet ved foredragsbesøk i skolen ikke bør bære våpen.

– Vi er lei for at tjenestemennene ved dette tilfellet bar våpen, og det vil vi ta lærdom av, skrev han i en e-post til VG tirsdag.

– Det er veldig fint at politiet tar selvkritikk og jeg håper det betyr at vi slipper å lese om lignende saker igjen, sier Melby.

– Hva mener du om svaret til justisminister Monica Mæland som sier hun har full tillit til at politiet håndterer bevæpning på en god måte?

– Jeg oppfatter at hun gir en kommentar på et veldig generelt grunnlag. Jeg synes det er fint at politiet selv er veldig tydelig på at man ikke går med våpen på skolen, understreker ministeren.

Forventer at det ikke skjer igjen

Geografisk driftsenhetsleder i Hordaland Jan Ludvig Fosse har fått opplyst at undervisningsmaterialet politiet brukte besto av klipp- og lim-materiale som en politibetjent alene hadde satt sammen til en presentasjon.

Han har uttalt til VG at dette, og før/etter-bilder, ikke er hva som vanligvis presenteres og at de må skjerpe inn og rette opp i dette. På spørsmål om hva hun synes om at politiet har brukt dette i skolen, svarer Melby:

– Jeg synes ikke noe om det. Politiet har en viktig rolle i forebyggende arbeid, og jeg forventer at de tar den oppgaven på alvor. Vi har mye kunnskap i dag om at den typen presentasjoner ikke har noen positiv effekt. Det er en veldig utdatert og bakstreversk måte å drive forebyggende arbeid på. Da forventer jeg at når ledelsen i politiet er såpass tydelig, at de unngår at dette skjer igjen i fremtiden.

– Viktig at det finnes noen alternativer utover politiet

Hun sier det er skolene selv som avgjør hvem de vil invitere av organisasjoner.

– Sånn mener jeg det skal være. Vi må ha tillit til skolen at de greier å håndtere det på en god måte. Men jeg tror det er viktig at det finnes noen alternativer utover politiet.

– Som for eksempel?

– Vi har ønsket å flytte forebyggingen fra justissektoren til helsesporet. Så kanskje noen av dem som jobber med forebygging generelt innenfor helse til denne typen oppdrag, sier hun og legger til:

– Jobben vår er kanskje å jobbe mer med alternative tilnærmingsmåter og at man kanskje i større grad kan spille på andre aktører enn politiet.

– Hvorfor det?

– Nettopp fordi at om vi ønsker å unngå at ungdom får rusproblemer, tror jeg det aller aller viktigste for dem å vite er at det finnes hjelp å få. De fleste som får problemer har ikke bare problemer med rus. Og politiet er ikke først og fremst en hjelpeinstans.