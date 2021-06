GRÅTENDE PÅ TELEFON: Gunnar Hasle ved Reiseklinikken måtte tirsdag gi gjentatte nei til folk som ville ta Johnson & Johnson-vaksinen (også kalt Janssen-vaksinen). Foto: Line Fausko / VG

Nå har Norge åpnet for Johnson & Johnson-vaksinen – lege ringes ned

Tirsdag har lege Gunnar Hasle sagt ja til ti personer som vil ha Johnson & Johnson-vaksinen, mens han har måttet si nei til 43. Han mener retningslinjene er for strenge.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Johnson & Johnson er vaksinen FHI ikke vil at folk skal ta og som er skrotet fra det norske vaksinasjonsprogrammet. Men fra tirsdag åpnet regjeringen for at folk kan ta den frivillig – hvis en lege mener de oppfyller visse kriterier.

Hos Reiseklinikken begynte telefonene å kime allerede på mandag. VG står på kontoret til lege Gunnar Hasle mens telefonen ringer i ett sett.

– Det er veldig trist og jeg skulle gjerne hjulpet deg, men jeg kan ikke bryte regjeringens kriterier, sier Hasle til en kunde på telefonen.

Nei har det blitt til flere i 30-årene, som nå har havnet sist i køen og ringer fortvilet. Nei ble det også til personen som ikke hadde sett barna sine i utlandet på halvannet år. VG møter flere på Reiseklinikken som skal til utlandet for å jobbe.

– Jeg hadde en som ville mistet studieplassen sin om hun ikke fikk vaksinen. Da er det nesten en nødssituasjon. En annen ville miste muligheten til å få en jobb, sier Hasle, og påpeker at disse fikk ja.

– At man savner barnebarna, er trist nok, men da må jeg si nei, sier han.

Mener flere burde fått ja

Hasle har 50 doser inne og får 150 nye snart. Fra han begynt å telle tirsdag formiddag til VG var innom i 12/13-tiden, hadde 43 personer ringt. Kun ti fikk altså ja.

– Jeg mener at i hvert fall halvparten av disse her hadde fått vaksinen, hvis jeg fikk bestemme, sier dr. Hasle, som er spesialist i infeksjonssykdommer.

Legeforeningen har vært sterkt kritiske til at regjeringen åpner for denne vaksinen i Norge. Dr. Dropin vil ikke være med på ordningen. På motsatt side av debatten finner du folk som mener de må få ta den om de vil, som en lærer VG møtte tidligere i juni.

– Jeg stikker halsen frem for hugg ved å tilby dette her, vedgår Hasle ved Reiseklinikken.

FULLT KJØR: Det virket som det ble stille på telefonen en periode da VG var innom Reiseklinikken, men det var bare fordi telefonsvareren var satt på ved en feil. Foto: Line Fausko / VG

– Hva gjør du hvis noen får blodpropp?

– Dette er en registrert vaksine. Hvis jeg kan dokumentere at etter et godt skjønn har gitt vaksinen, er det ikke jeg som skal gi erstatning, da er det produsenten, sier Hasle til VG.

– Ville du følt på det da, etisk?

– Ja, men hvis jeg vet at jeg har gjort en god jobb ... Det er klart det hadde vært forferdelig om noen døde av en vaksine jeg har satt. Men i prinsippet skal ikke det påvirke avgjørelsen, sier Hasle.

ADVARSEL: Dette papiret får folk som har fått vaksinen med seg. Der står det at vaksinen i sjeldne tilfeller kan gi blodpropp og lave blodplater – og hvilke bivirkninger de vaksinerte må være obs på. Foto: Line Fausko / VG

Han sier at hvis du gir en million Janssen-vaksiner, så vil noen få dø.

– Problemet er at folk er så lei av disse restriksjonene. Det var 3000 ungdommer på St. Hanshaugen forrige helg, påpeker Hasle.

– Vi må prøve å holde det nede, men jeg mener at de som nå ber pent om å få det, bør få, sier han.

– Hvordan etterprøver dere grunnlaget deres. Hvis jeg sier at jeg skal til India og besøke slektninger? spør Aftenposten, som også er på klinikken.

– Da må jeg bare stole på deres ord, svarer Hasle.

At det nå er åpnet for denne vaksinen i Norge, bekymret FHI-sjefen, som frykter noen vil dø.