NETTSTUDENT: Under coronapandemien var campuser over hele Norge tomme, studentene fikk isteden nettundervisning. Læring fra denne perioden vil regjeringen ta i bruk.

Ønsker flere digitale studenter

Utdanningsministeren vil at erfaringene fra den digitale undervisning under coronapandemien skal brukes til å skape nye heldigitale studieplasser. Rektoren ved Universitetet i Bergen håper det ikke blir en «billigvariant» av vanlige studieplasser.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

De heldigitale studieplasser skal gjøre det lettere for flere å studere, mener forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Han vil gjøre det mulig å søke seg rett inn på et studie eller en etterutdanning hvor alt er lagt opp digitalt.

– En digital utdanning kan gjøre de lettere for flere å kombinere jobb og familie med studiene. Det er også et godt tilbud for dem som ikke ønsker eller kan flytte til en ny by, sier Henrik Asheim til VG.

Asheim sier de heldigitale studieplassene ikke skal erstatte tilbudet til studentene som bor på studenthybel, går på campus og har flyttet hjemmefra. Men være et tilbud for dem som av ulike årsaker ikke kan ta ordinære utdanninger.

– Tilbud til de som ønsker å studere på nett

Onsdag offentliggjør statsminister Erna Solberg (H) og Henrik Asheim (H) regjeringens strategi for det de kaller en «desentralisert og fleksibel utdanning».

– Klarer vi å ta med noe av det vi har lært under pandemien og forbedre deler av det, så kan vi få et godt digitalt studietilbud. Alle ble tvunget til å studere over nett nå under pandemien, men de heldigitale studieplassene er ment som et tilbud til dem som ønsker å studere på nett, sier Asheim til VG.

Regjeringen ønsker å prioritere heldigitale studieplasser når det tildeles penger til fleksible utdanningstilbud, og gjøre en andel studieplasser digitale de årene det er lagt opp til flere studieplasser på statsbudsjettet.

Henrik Asheim (H) Foto: Hanna Thevik

– Det er fint med et tilbud til studenter som ikke kan flytte, men det er viktig at studieplassene blir godt finansiert, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen til VG.

Utfordringer med digital undervisning

Hagen forteller at det er noen utfordringer med digital undervisning fordi studenter mister viktige perspektiver fra studiemiljøet og undervisning.

– Vi er opptatt av at utdanningen skal ha tilknytning til de gode fagmiljøene som ligger på universitet. Vi har lært hva vi ikke kan oppnå̊ digitalt under coronapandemien, men også alt vi er i stand til å gjøre. Vi har blitt dyktigere på samhandling på nettet, men det å ha noen fysiske samling tror jeg alltid er fint.

Universitetet i Bergen Foto: Marit Hommedal

– Frykter ikke regjeringen ikke at dette svekker studiemiljøet rundt om på utdanningsstedene?

– De aller fleste studentene vil fortsette å være studenter på campus som i dag, men det kan være noen som ikke er i den fasen i livet. Vi skal ikke ta vekk vanlige studieplasser men legge til rette for flere plasser digitalt, Henrik Asheim (H).

Asheim sier det digitale studietilbudet som er i dag ikke er bredt nok og ikke like tilgjengelig i hele landet. Regjeringen vil at studieplasser som skal bli digitale skal lyses ut, sånn at de kan se hvilke studiesteder som kan tilby det beste digitale opplegget.

Bygger opp

Prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler, skriver i en e-post til VG at det er positivt at regjeringen vil prioritere støtte til digitale studieplasser. Hun sier universitet har gode erfaringer med heldigitale tilbud innenfor en rekke fagområder.

– Vi jobber nå med å bygge opp en større portefølje av digitale utdanninger som vil være tilgjengelig for hele landet, sier Waaler.

Hun forteller at er det svært viktig at de digitale plattformene er godt tilrettelagt for samhandling og veiledning, for å få best læring.

– Det er viktig at vi ser på digitale utdanninger som et supplement til andre utdanningsformer, for å gjøre utdanninger mer tilgjengelige og fleksible. Vi har også erfart gjennom pandemien viktigheten av fysiske møter, og det vil være stort behov for ordinære studietilbud med fysiske møtepunkter også fremover.