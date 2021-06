NYE TALL: Folkehelseinstituttet har publisert tall fra dødsårsaksregisteret for 2020. Foto: Berit Roald

Høyeste antall overdoser på 20 år i pandemi-året

Færre døde av lungesykdom og selvmord i 2020 – men antall overdosedødsfall har økt betraktelig.

Publisert: Nå nettopp

Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert fjorårets tall fra dødsårsaksregisteret.

I 2020 var det hele 324 overdoser som følge av narkotikabruk, skriver FHI i en pressemelding. Det er en økning på 18 prosent mot året før.

– Det er spesielt stor økning i dødsfall som følge av heroin og andre opioider, som morfin, kodein og oksykodon, sier seniorforsker Linn Gjersing i Folkehelseinstituttets avdeling for rusmidler og tobakk i pressemeldingen.

Man må helt tilbake til 2004 sist overdosedødsfall tippet 300, da var det 304 slike dødsfall.

Flest menn dør av overdose:

2020: 324 dødsfall, 31 prosent kvinner

2019: 275 dødsfall, 30 prosent kvinner

2018: 289 dødsfall, 28 prosent kvinner

2017: 249 dødsfall, 29 prosent kvinner

Fylkene med flest overdoser Viken : Dette fylket har det høyeste antallet narkotikautløste dødsfall siden 2001 med 87 dødsfall i 2020. Dette er 22 flere enn i 2019.

Oslo: Hovedstaden er tilbake til det gjennomsnittlige antallet narkotikautløste dødsfall de siste ti årene med 51 dødsfall, etter rekordlave 36 dødsfall i 2019.

Vestland: Dette fylket, som inkluderer Bergen, har 39 narkotikautløste dødsfall. Dette er 18 flere enn i 2019. Vis mer

Sterkere heroin og tiltak

Gjersing peker på at sterkere heroin og strenge pandemi-restriksjoner kan være medvirkende årsaker til økningen.

I 2020 var det ifølge Kripos registrert enkelte heroinbeslag, der stoffet var tre til fire ganger mer potent enn de typiske heroinbeslagene, skriver FHI.

Det er ingen data på hvordan coronatiltakene kan ha påvirket antall overdosedødsfall.

– Mange kommuner måtte i 2020 innføre omfattende restriksjoner og nedstengninger som følge av coronasituasjonen. Disse restriksjonene har sannsynligvis også rammet personer som er i risiko for narkotikautløste dødsfall, sier Gjersing.

Ingen økning i selvmord

Dødsårsaksstatistikken for 2020 viser ingen tegn til flere selvmord under pandemien enn tidligere år, ifølge FHIs pressemelding.

i 2020 ble det registrert 639 selvmord.

I 2019 ble det registrert 652 selvmord.

I 2018 ble det registrert 674 selvmord.

Den aldersstandardisert selvmordsraten i 2020 ligger innenfor det som er forventet ut fra utviklingen mellom 2010 og 2019, skriver instituttet.

– Det vil nok overraske mange at det ikke ble observert en økning i selvmord under pandemien, men det samme mønsteret med enten stabile tall eller en tendens til færre selvmord det første året av pandemien har man også sett i mange andre land det er naturlig å sammenligne oss med, sier forsker Kim Stene-Larsen i FHIs avdeling for psykisk helse og selvmord.

Færre død av lungesykdom

I 2020 er det registrert 459 covid-19-assosierte dødsfall i Dødsårsaksregisteret. 415 av dem, altså 90 prosent, er registrert som underliggende dødsårsak.

Til tross for coronapandemien, døde færre av luftveissykdommer i 2020 enn i 2019.

I 2020 døde i alt 3754 personer av lungesykdom, det var 624 færre enn i 2019. Det en lavere dødsrate enn forventet på 18 prosent.

– Færre døde av både lungebetennelse, influensa og kols, sier overlege Marianne Sørlie Strøm i Dødsårsaksregisteret i en pressemelding.