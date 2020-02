NEKTER: Bærumsmannen Philip Manshaus (22) erkjenner ikke straffskyld for drapet på stesøsteren og terrorforsøk mot al-Noor-moskeen, men han innrømmer å ha gjennomført handlingene. Foto: Frode Hansen

Philip Manshaus (22) tiltalt for drap og terrorhandling

Philip Manshaus (22) fra Bærum er tiltalt for drap på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og for terrorhandling ved drapsforsøk i al-Noor-moskeen i Bærum i fjor sommer.

Det kommer frem i en pressemelding fra Oslo statsadvokatembeter mandag formiddag. Tiltalen består av to poster hvor den første posten beskriver drapet på den 17 år gamle stesøsteren.

Ifølge politiet ble 17-åringen skutt og drept i sin egen seng om ettermiddagen 10. august i fjor.







Politiet mener at drapet fremstår som en ren henrettelse og at hvert enkelt skudd som traff den unge jenta var dødelig, får VG opplyst. Det ble totalt avfyrt fire skudd: tre i hodet og ett i brystet.

I avhør har terrortiltalte Philip Manshaus fått spørsmål om hva han tenkte da han skjøt og drepte stesøsteren i familiens hjem.

«Det var godt å komme i gang.», svarte 22-åringen, ifølge VGs opplysninger.

DREPT: Stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17). Foto: Thomas Andreassen

Saken skal opp i Asker og Bærum tingrett 7. mai, og antas å var opp til 14 dager. Det er tatt forbehold i tiltalen om å nedlegge påstand om forvaring.

Manshaus har erkjent at han skjøt og drepte sin stesøster, og angrepet på moskeen, men nekter straffskyld for terror.

Kort planlegging

Etter drapet på stesøsteren kjørte Manshaus fra familiens hjem til al-Noor-moskeen i Bærum. Der skjøt han seg inn i moskeen, men ble overmannet av flere medlemmer på innsiden og lyktes dermed ikke i sitt forsøket på drap i moskeen, ifølge tiltalen.

VG har tidligere skrevet om hvordan 22 år gamle Philip Manshaus gradvis ble radikalisert fra 2017 til 2019, men at han ikke bestemte seg for å gjennomføre terror før åtte dager før angrepet mot moskeen.

Denne dagen, fredag 2. august i fjor, leste Manshaus manifestet til New Zealand-terroristen Brenton Tarrant, som drepte 51 og såret 49 mennesker i et terrorangrep i mars i fjor.

Manshaus har i politiavhør forklart at han ble inspirert. 22-åringen skal imidlertid ikke ha hatt noen terrorplaner før han leste manifestet, men følte seg utvalgt av Tarrant etterpå.

I politiavhør har Manshaus forklart at han følte at det hastet med angrepet og at han egentlig ønsket å angripe moskeen under EID-feiringen 9. august i fjor. 22-åringen lyktes imidlertid ikke med den planen, siden foreldrene var hjemme, noe han ikke ønsket, ifølge ham selv.

Det gjorde at Manshaus utsatte angrepet til dagen etter, da begge foreldrene var bortreist.

Psykiatrirapport: Ingen tegn til anger

I fjor høst og vinter var 22-åringen i flere samtaler med tre rettsoppnevnte sakkyndige. Noen uker før jul i fjor leverte de sakkyndige rapporten fra arbeidet til Asker og Bærum tingrett, hvor de konkluderte med at Manshaus er strafferettslig tilregnelig.

Ifølge rapporten har Manshaus tilpasset seg livet ved Ila fengsel godt. Han klager ikke, og de sakkyndige satt igjen med et inntrykk av at han heller ikke angret på hverken drapet eller terroren.

I de psykologiske og psykiatriske testene scoret Manshaus godt innenfor normalen, ifølge rapporten. Testene tok blant annet for seg personlighet, IQ og kognitive egenskaper.

De sakkyndige konkluderte med at Manshaus ikke har noen former for personlighetsforstyrrelser. De beskriver ham imidlertid som en ung mann med «et svakt jeg» og at han er «formbar», altså lett påvirkelig.

Publisert: 17.02.20 kl. 11:53 Oppdatert: 17.02.20 kl. 12:09

