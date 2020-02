ØKT POLITIOPPBUD: Etter terrorangrepet vil tysk politi bli mer synlig i frykt for at noen vil la seg inspirere av angrepet onsdag kveld. Foto: HEIKO HAHNENSTEIN / WIESBADEN112

Frykter etterlignere etter terroren i Tyskland - endrer ikke norsk trusselbilde

Etter angrepet i Tyskland har tyske myndigheter tatt grep for å hindre personer som vil etterape terroristen.

– Vi vil øke politiets tilstedeværelse i hele Tyskland. Vi vil i økende grad overvåke sensitive fasiliteter, spesielt moskeer, sier innenriksminister Horst Seehofer, ifølge Die Welt.

Han mener trusselen fra høyreekstremisme, antisemittisme og rasisme i Tyskland er veldig høy.

Dette skjer etter en 43 år gammel mann gikk til angrep på to vannpipe-barer i Hanau i Tyskland onsdag kveld. Tobias Rathjen gikk inn på barene og startet å skyte personer i det politiet har omtalt som et rasistisk motivert terrorangrep.

MISTENKT: Tobias Rathjen, som ble funnet død i sitt eget hjem etter angrepet i Hanau, er hovedmistenkt i saken. Han la blant annet ut et manifest litt før angrepet, hvor han kommer med rasistiske utspill og konspirasjonsteorier. Foto: Getty Images / Getty Images Europe

Tidligere har høyreekstreme terrorister gått til angrep etter å ha sett og hørt om andre med samme overbevisning gjøre det samme.

Blant annet har den norske høyreekstreme terroristen Philip Manshaus sagt under avhør at han ble inspirert av Brenton Tarrant som drepte 51 personer i to moskeer i New Zealand. Tarrant skal selv ha blitt inspirert av manifestet til Anders Behring Breivik.

I Norge har ikke Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) valgt å endre på hvor stor de anser trusselen fra høyreekstreme etter angrepet i Tyskland.

– Vi har ikke noen annen beskrivelse av trusselbildet i Norge enn det vi hadde i trusselvurderingen fra tidligere i år, sier kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken, til VG.

I trusselvurderingen som ble presentert tidligere i februar i år gjorde PST det klart at de anser muligheten for terrorangrep fra høyreekstreme og ekstreme islamister som like store i Norge.

Blant de tre største truslene mot Norges sikkerhet i 2020 var terrorangrep utført av enkeltpersoner motivert av høyreekstrem

eller ekstrem islamistisk ideologi.

– Vi vurderer ikke at dette påvirker eller endrer trusselbildet i Norge, legger Hugubakken til.

