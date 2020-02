Den nye fiskeriministeren Geir Inge Sivertsen (H), fotografert på Slottsbakken etter utnevnelsen 24. januar. Foto: Tore Kristiansen

Mer lønns-krøll for fiskeriministeren: Fikk full godtgjørelse for fylkestingsverv

Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen (H) har hittil i år fått 27 000 kroner i lønn fra Troms og Finnmark fylkeskommune - uten at det har vært et eneste møte i det fylkestinget han er innvalgt i.

Nå nettopp

VG kan nå avsløre at Sivertsen har fått godtgjørelse for enda et politisk tillitsverv, samtidig som han har vært statssekretær, og senere statsråd, i Solberg-regjeringen.

Dagbladet har tidligere avslørt at han fikk dobbelt lønn, fra regjeringen og fra Lenvik kommune, fram til årsskiftet. Han søkte også om etterlønn, men har senere ombestemt seg og tatt skritt for å betale tilbake en og en halv månedslønn i etterlønn.

Fylkestingsmedlem

Helt siden han ble utnevnt til statssekretær, i november, har han mottatt godtgjørelse som folkevalgt i det nye fylkestinget for Troms og Finnmark.

Sivertsen har mottatt 25 063 kroner for dette vervet fra oktober til desember i 2019, og 27 375 kroner for januar og februar i 2020, får VG opplyst i fylkeskommunen.

Først i dag mandag, en måned etter at han ble utnevnt til fiskeriminister, har Sivertsen tatt initiativ til å stoppe utbetaling av godtgjørelse for å være medlem av det nye fylkestinget i Troms og Finnmark.

Sivertsen ble utnevnt til statsråd 24.januar. Så gikk det tre uker før han tok initiativ til å rydde opp og søke permisjon fra dette vervet.

13.februar søkte han om permisjon så lenge han er fiskeriminister.

Men først mandag morgen tok han initiativ til å stoppe og betale tilbake godtgjørelsen:

«I dag tidlig ringte Geir-Inge Sivertsen til fylkeskommunen og ba om at søknaden ble endret til å gjelde permisjon fra og med 24.januar. Han ba også om at utbetalt godtgjørelse for perioden 24.januar til dags dato skulle tilbakebetales», skriver Knut Are Mortensen, kommunikasjonssjef i Troms og Finnmark fylkeskommune, i en epost til VG.

VG har foreløpig ikke oppnådd kontakt med Geir-Inge Sivertsen.

Saken vil bli oppdatert.

Publisert: 24.02.20 kl. 14:30

