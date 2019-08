VARSLER GJENNOMGANG: Universitetsdirektør Arne Benjaminsen ved Universitetet i Oslo sier at skolen nå vil gå gjennom pengebruken ved administrasjonen på UiO. Foto: Frank Ertesvåg, VG

UiO brukte nesten 300.000 på hodejegere for å ansette sin egen direktør

Ellen Johanne Caesar går fra direktør for virksomhets- og økonomistyring, til direktør for avdeling for administrativ støtte hos Universitetet i Oslo. Jobbyttet kostet universitetet dyrt.

Nå nettopp

Den nye avdelingsdirektøren har allerede jobbet i sentraladministrasjonen (LOS) på Universitetet i Oslo i fem år.

Likevel måtte universitetet leie inn konsulenthjelp fra firmaet ISCO group for å finne ut at Caesar var den riktige kandidaten til den utlyste direktørstillingen.

For dette måtte skolen betale hele 287.502 kroner, melder universitetets nettavis Uniforum. Det var de som omtalte saken først.

Bruker over to millioner på hodejegere årlig

Ifølge Uniforum har UiO i snitt brukt 2,3 millioner kroner årlig de siste tre årene på tjenester fra ulike rekrutteringsbyråer. LOS vil ha et merforbruk på 26 millioner kroner ved utgangen av 2019, ifølge skolens egne beregninger.

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen skriver i en e-post til VG at UiO nå gjennomgår alle deler av administrasjonen for å bruke ressursene mer effektivt.

– Gjennomgangen omfatter også bruk av denne type konsulenttjenester, skriver Benjaminsen.

– Hvorfor var det nødvendig for UiO å betale et hodejegerfirma for å ansette en person dere allerede kjente godt?

– Vi var opptatt av å få gode søkere, både eksterne og interne. Stillingen ble lyst ut eksternt og det ble engasjert et eksternt byrå da tilsettingsprosessen startet. Ellen Johanne Caesar ble tilsatt etter konkurranse med andre kvalifiserte søkere.

Benjaminsen svarer ikke på VGs spørsmål om hvorvidt han synes at universitetet har brukt for mye penger på rekrutteringsbyråer.

Publisert: 16.08.19 kl. 16:40

