Etterforsker mulig voldtekt i Frognerparken

Politiet har fått melding om en mulig voldtekt i Frognerparken.

Politiet i Oslo har rykket ut til Frognerparken hvor rundt 300 unge personer fester. De har fått melding om en mulig voldtekt.

– Vi har fått melding fra to jenter om voldtekt, og vi har grunn til å tro at det har skjedd noe, sier Gjermund Stokkli ved operasjonssentralen.

Politiet er på plass og sperrer av og sikrer mulig åsted. Ingen er pågrepet, og politiet snakker med folk på stedet.

– Vi er i en tidlig fase foreløpig.

Ungdommene skal være under 18 år. Tidligere i kveld meldte politiet at det skulle være «Bli kjent»-fester for ungdom denne helgen, og at Frognerparken er et av stedene det skulle festes. Da VG snakket med operasjonsleder Stokkli rundt 22.30 fortalte han at de er på stedet med flere patruljer. 22. 57 melder de at ungdommene er meget berusede, spiller høy musikk og forsøpler. Politiet rydder området og avslutter festen.

Publisert: 23.08.19 kl. 22:58