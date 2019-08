PRINSESSA: Gleden over å bli mamma til Mia (4) var stor. Likevel beskriver Lise Bjørkeng fødselen som en traumatisk opplevelse. Foto: Gisle Oddstad

Lise Bjørkeng fødte i ambulanse: – Uten jordmor vet jeg ikke hvordan det hadde gått

BARDU (VG) Da Lise Bjørkeng ble gravid for andre gang, slo frykten i magen: «Hva om jeg ikke får med jordmor i ambulansen?»

– Det var en traumatisk opplevelse. Jeg var heldig, og hadde jordmor i bilen. Det er jeg ikke sikker på om jeg får denne gangen, sier Lise Bjørkeng til VG.

– Uten jordmor vet jeg ikke hvordan det hadde gått.

Hun bor i Bardu kommune i Troms fylke sammen med samboer Marius Asbjørnsen og datteren Mia Bjørkeng Asbjørnsen (4).

– Bingo for de fødende

VG har avdekket at 77 norske kommuner i Norge mangler følgetjeneste. Alle kvinner som har mer enn 90 minutters reisevei til nærmeste fødested har rett på følge av jordmor - en ordning som skal være døgnbemannet.

Helseminister Bent Høie ba tidligere i år sykehusene kartlegge følgetjenesten. VGs kartlegging kom før helseministerens, og han har innrømmet at følgetjenesten ikke fungerer godt nok. Han vil ifølge Helsedepartementet gi helseforetakene i oppdrag å få på plass følgetjeneste i samarbeid med kommunene som ønsker det.

1. august i år la Målselv kommune ned den kommunale følgetjenesten. Tjenesten er et samarbeid med Bardu kommune, som også blir rammet. Bardu vil fortsatt ha følgetjeneste annenhver uke, men vil ikke utfylle Helsedirektoratets krav om en døgnkontinuerlig beredskap.

– Følgetjenenesten har vært en viktig del av hverdagen og jobben min. Nå blir det bingo for våre fødende, om de får følgetjeneste eller ikke, sier jordmor i kommunen, Heidi Martinsen.

SKUFFET: Lise Bjørkeng og samboeren Marius Asbjørnsen forstår ikke hvordan kommunen kan legge ned følgetjenesten - som er så viktig for innbyggerne. Foto: Gisle Oddstad

Traumatisk fødsel

Da Lise Bjørkeng fødte for fire år siden, gikk det fort. Hun reiste rett til helsestasjonen da vannet gikk. Jordmor Heidi Martinsen ventet på henne. Etter undersøkelsen konkluderte jordmor med at Lise hadde fire cm åpning:

Det var bare å komme seg til sykehuset.

På grunn av blodtype, og fordi Lise var førstegangsfødende, var ikke fødestuen på Finnsnes - som ligger 90 minutter fra Bardu- et alternativ. Lise måtte til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø, en 2,5 timers kjøretur fra Bardu.

Ambulansen ble tilkalt, og en halvtime senere var de på vei. Samboeren kjørte i forveien. Men før de hadde kommet halvveis, var fødselen i gang. Ambulansen måtte stoppe på en parkeringsplass. Der ble Mia født.

AKTIV: Mia (4) skulle egentlig legge seg, men fikk (etter litt sutring) lov til å ta en liten sykkeltur sammen med pappa først. Foto: Gisle Oddstad

Komplikasjoner

Etter fødselen hadde Lise store smerter. Jordmor Martinsen konkluderte med at det hadde oppstått komplikasjoner: Morkaken satt fast, og at det hastet med å komme seg til sykehus.

– Jeg husker kjøreturen etter fødselen som verre enn fødselen. Jeg hadde så utrolig vondt. Klarte ikke helt å glede meg over hun lille, fine som hadde kommet ut. Det hadde jeg sett for meg på en annen måte, sier Lise i dag.

Heidi Martinsen er usikker på hva som hadde skjedd hvis hun ikke hadde vært der:

– Det var viktig at jordmor var i bilen, for å ha kontroll på livmoren og blødningene. Uten jordmor ville ikke den vurderingen blitt gjort - og jeg vet ikke om det hadde gått bra, sier Martinsen.

KVELDSKOS: Mia (4) er familiens midtpunkt. I vinter skal hun bli storesøster. Foto: Gisle Oddstad

– Jeg føler meg utrygg

Mia (4) er stolt over å ha blitt født i en ambulanse. Hun blir glad hver gang hun ser en ambulanse på veien, og har bestemt seg for å bli sykepleier når hun blir stor.

Mamma har ikke et like godt forhold til ambulanser.

Da Lise fant ut at hun var gravid med nummer to, og at følgetjenesten i kommunen ikke lenger var døgnkontinuerlig, kom frykten.

– Jeg har fått fødselskrekk, og det er ikke en god følelse. Frykten for å føde i ambulanse uten jordmor overskygger gleden over å skulle bli mor igjen, sier Lise.

Arbeiderpartiet og Høyre, med ordfører Nils-Ole Foshaug (Ap) i spissen, vedtok å kutte følgetjenesten i Målselv i mars i år. Vedtaket er ett av flere sparingtiltak i kommunen. Tilbudet legges ned til tross for protester fra innbyggere og advarsler fra fagpersoner.

– Jeg ønsker meg flere barn, og jeg vil at Mia skal ha småsøsken. Men jeg føler meg utrygg.

Lise har bestemt seg for å reise til Narvik sykehus ved neste fødsel, som ligger 90 minutter fra Bardu. Lise får tett oppfølging av Heidi Martisen gjennom svangerskapet. Sammen har de lagt en plan for fødselen.

– Det er hårreisende at kommunen legger ned følgetjenesten, før helseforetaket har fått på plass en ny ordning. Det gjør noe med tryggheten vår. Kompetansen til jordmødrene blir undervurdert, sier Lise.

– Det er ikke riktig å spare penger når det går utover tryggheten til så mange kvinner gjennom svangerskap og fødsel.

Viser til staten

Rådmann Frode Skuggedal viser til at kommunen ikke har fått til et samarbeid med helseforetaket om følgetjenesten:

– Målselv kommune er kommet dit at vi må fokusere vår innsats på de kommunale oppgavene og forventer at staten ved helseforetakene løser sine oppgaver, sier han.

