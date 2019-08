FORSVUNNET: Det har gått snart ti måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem 31. oktober i fjor. Foto: Jørgen Braastad

Truet med å legge ut drapsvideo på internett

Familien til Anne-Elisabeth Hagen ble stilt overfor et brutalt ultimatum i det mystiske brevet som lå igjen på åstedet i Lørenskog.

For første gang kan VG fortelle om en av de grufulle truslene i brevet som forretningsmannen Tom Hagen fant da han kom hjem til huset hvor han bodde sammen med kona Anne-Elisabeth.

Trusselen kunne kobles til noe man for eksempel har sett i videoer publisert av terrororganisasjonen IS.

I brevet trues det med, ifølge VGs opplysninger, at en video av drapet på Anne-Elisabeth Hagen ville bli lastet opp på internett dersom Tom Hagen ikke betalte løsepenger.

Det ble også gjort klart at opptaket sannsynligvis ville nå ham, slik at han ville få se konas siste stund med egne øyne.

les også Lørenskog-forsvinningen: Politiet har sikret skoavtrykk på åstedet

Ifølge VGs opplysninger var det på et tidspunkt i etterforskningen en frykt for at den angivelige motparten hadde utviklet et forretningskonsept, der de ville statuere et eksempel om det ikke ble betalt: Å gjøre alvor av å filme og publisere et drap på Anne-Elisabeth Hagen.

Politiet har gjentatte ganger sagt at de ikke har fått noen bevis på at kvinnen verken lever eller er død.

ENDRET HYPOTESE: Politiets hovedhypotese er at Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant 31. oktober i fjor, er drept. Her står hun sammen med hunden sin Whippet, som skal ha vært i boligen i Sloraveien da den alvorlige hendelsen inntraff. Foto: PRIVAT

Etterforskning i skjul

Drapstrusselen, som er formulert på norsk, var medvirkende årsak til at politiet holdt helt tett om forsvinningssaken i ti uker, mens de etterforsket saken på spreng i det skjulte.

Politiet fryktet at deres egen involvering skulle være en fare for kvinnens liv og helse.

Etterforskningsleder Tommy Brøske sier at han ikke ønsker å kommentere VGs opplysninger om det brutale scenariet, men bekrefter at truslene i brevet ble tatt på alvor de de ble lest første gang.

– Det ble fremsatt alvorlige trusler mot liv og helse, og vi tok derfor umiddelbart truslene på alvor. Dette var også grunnen til at vi valgte å ha en lav profil på etterforskningen de første ukene, sier Brøske.

les også Kilder til VG: Hagen-familien fikk nytt pengekrav – har betalt millioner for livsbevis

Politiinspektøren sier det er sentralt å finne ut hvem som er forfatteren av dette brevet, men vil ikke gå inn på hvor nær de eventuelt er noe gjennombrudd her.

I brevet gis det, ifølge VGs opplysninger, uttrykk for at familien var blitt overvåket forut for forsvinningen, og at kvinnens liv sto i fare dersom familien skulle gå til politiet eller mediene.

Motparten skal også ha gjort det klart at de ville merke det raskt om politiet ble involvert.

Da politiet offentliggjorde forsvinningssaken, ble det kjent at de hadde fryktet kontraspaning fra mulige bakmenn.

les også Ny kontakt med motpart i Lørenskog-saken: – Det sies klart at hun lever

Hevdet hun skulle slippe fri

Det maskinskrevne brevet på flere A4-sider, inneholder også detaljerte instruksjoner for hvordan Tom Hagen skulle kommunisere med den angivelige motparten.

ÅSTEDET: Her i ekteparets bolig på Fjellhamar i Lørenskog ble det mystiske brevet funnet. Foto: Jørgen Braastad

VG har tidligere skevet at brevet inneholdt en kodenøkkel – en liste av ulike beløp i Bitcoin – som ved overføring til motparten ville ha ulike betydninger. Motparten skulle på samme vis kunne overføre konkrete små beløp til familien, hvor hvert enkelt beløp hadde sin gitte betydning.

Ifølge VGs opplysninger fremgår det av brevet at dersom familien betaler, vil den angivelige motparten behandle Anne-Elisabeth Hagen godt og til slutt slippe henne fri.

Tror mindre på kidnapping

Etter at det i sommer kom en ny melding fra den angivelige motparten, betalte Tom Hagen over 10 millioner kroner. Likevel har det verken kommet livsbevis eller nye meldinger.

HÅPER OG TROR: Familiens bistandsadvokat, Svein Holden, sier at de håper og tror at Anne-Elisabeth Hagen er i live. Foto: Harald Henden

Til tross for den nye kontakten i juli, har ikke politiet endret sin hovedhypotese om at forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen i realiteten er et drap, og at både brevet og den siste kontakten kan være et fiktivt oppsett for å villede.

Politiet anser det fortsatt som mindre sannsynlig at de står overfor en kidnapping med et økonomisk motiv, selv om de heller ikke kan utelukke det.

– Vi tror mindre på at vi står overfor en kidnapping enn vi har gjort tidligere, sier Brøske.

NY INFORMASJON: Etterforskningsleder Tommy Brøske har varslet at det vil komme ny informasjon om saken i høst. Foto: Harald Henden

– Hvilke følger får dette på deres syn på brevet, som i første omgang ble oppfattet som truende?

– Hvis hypotesen om at motivet er drap viser seg å være riktig, er det også stor sannsynlighet for at noen har forsøkt å fordekke drapet med å gi inntrykk av at det er noe annet. I en slik kontekst er det helt riktig at vi betviler brevet, og mener at det er falskt, sier Brøske.

Svein Holden, familiens bistandsadvokat, sier familie fortsatt har et godt håp om at Anne-Elisabeth Hagen lever og vil komme tilbake til sin familie.

– Jeg kan ikke kommentere innholdet i brevet utover å slå fast at familien forholder seg til dette som en kidnappingsak. Dersom det skulle vise seg motivet var drap, så ligger det i sakens natur at brevet er falskt, sier Holden til VG.

Politiinspektør Brøske opplyser at politiet vurdere å gå ut med enda mer informasjon om brevet i løpet av høsten.

– Det kan bli noe av det samme som da vi gikk ut med skosålen, men det er ikke avgjort ennå, sier Brøske til VG.

Publisert: 29.08.19 kl. 20:25







