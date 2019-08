AVLYSER: Erna Solberg, her fotografert under partilederdebatten på Arendalsuka. Foto: Jørgen Braastad

Erna Solberg og Trine Skei Grande avlyser

Både statsminister Erna Solberg (H) og Venstre-leder Trine Skei Grande har fredag avlyst sine planlagte programposter.

For mindre enn 40 minutter siden

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det var Porsgrunns Dagblad som fredag formiddag meldte at statsminister Erna Solberg avlyser dagens program.

– Statsministerens program er endret for dagen, og hun skal ikke ut på reise, bekrefter Solbergs statssekretær Rune Alstadsæter overfor NTB.

Han legger til at statsministeren ikke går ut med dagsorden «for internt arbeid og interne prosesser».

les også Venstre-Grande om bompengekrisen: – Sikker på at vi finner en løsning

Også kulturminister Trine Skei Grande (V) har avlyst sitt program for dagen.

– Er det på grunn av bompengeforhandlingene i regjeringen?

– Det er på grunn av andre oppgaver i regjeringen, sier Grandes pressekontakt, Jan-Christian Kolstø til VG.

les også Venstres ungdomskandidater: Bompengestriden er tragisk

Solberg skulle ha besøkt arbeid- og inkluderingsbedriften Keops i Porsgrunn klokken 12 fredag, før hun skulle besøke fotballklubben Odd for å bli orientert om klubbens miljøsatsing, skriver Varden.

AVLYSER OGSÅ: Trine Skei Grande har også kansellert fredagens program, får VG bekreftet. Foto: Terje Bringedal

Trine Skei Grande skulle vært til stede ved åpningen av nye Rosendal teater i Trondheim klokken 16.00 fredag.

Teatersjef, Per Ananiassen, sier til VG klokken 10.40 at han fikk vite om avlysningen for to minutter siden av en lokal representant for Venstre.

De siste dagene har det vært flere møter om den nye bompengeskissen som Venstre har sagt de ikke kan gå med på. Frp på sin side nekter å forhandle mer om skissen.

les også TV 2: Erna Solberg reiser hjem fra Island for å forsøke å løse bompengekrisen

Flere kilder i Frp har sagt at Venstre nå har posisjonert seg for å tre ut av regjeringen, noe Abid Raja (V) i dag avkreftet til VG:

– Selvsagt skal vi ikke ut av regjeringen. Vi får enorme gjennomslag for vår politikk og det er vi i Venstre stolte over og fornøyde med, sier han til VG

Publisert: 23.08.19 kl. 10:55