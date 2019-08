STRID: Lokale KrF-topper reagerer på hvordan Frp har gått frem i håndteringen av bompengesaken. Foto: Johansen, Aleksander Krogsvold / NTB scanpix

Lokale KrF-topper ut mot Frps håndtering av bompengesaken: – Utydelige og illojale

Lokale partitopper i KrF bruker gloser som illojalt, utydelig, desperat og valgkamp-krampe for å beskrive Frps håndtering av bompengesaken.

Etter Frps ekstraordinære landsmøte søndag gikk ledelsen i partiet ut og fortalte at det var enighet om en bompengeskisse.

Kort tid etter ble det imidlertid klart at Frps løsning ikke falt i god jord hos alle partene i regjeringen, da Venstre gikk ut med at de ikke kom til å stille seg bak avtalen.

Siv Jensen og Frp nekter imidlertid for videre forhandlinger.

– Vi er ferdig forhandlet, sa Jensen til VG mandag kveld.

– Panikken har tatt dem

Svein Iversen, fylkesleder i Troms og Finnmark, sier til VG at han mener Frp har forsøkt å kuppe prosessen ved å gå ut med enighet om bompengeskissen.

– PANIKKEN HAR TATT DEM: Fylkesleder for KrF i Troms og Finnmark, Svein Iversen, mener Frp har kuppet prosessen. – Panikken har tatt dem fullstendig, sier han. Foto: KNUT KLEVSTAD, KRF

– Man har forsøkt å snakke sammen med tanke på å presentere noe felles. Dit hadde man ikke kommet før Frp forsøkte å kuppe den prosessen. Det er veldig synd, fordi det kan gjøre at det blir desto vanskeligere å finne en felles løsning, sier han til VG.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug er uenig, og mener landsstyret behandlet en allerede fremforhandlet skisse som alle partiene skulle ta stilling til.

– Det har Frp nå gjort og vårt landsstyre tilsluttet seg denne skissen som gir mindre bompengebelastning i by og bygd, samtidig som statens bidrag til kollektivsatsing øker. Frp skulle selvfølgelig ønske vi fikk gjennomslag for enda mer, men dette er et skritt i riktig retning. De som påstår vi behandlet en skisse som vi selv hadde utformet tar altså feil, skriver hun i en e-post til VG.

FÅR KRITIKK: Partileder Siv Jensen får kritikk fra lokale partitopper i KrF, som mener bompengeprosessen har vært håndtert feil. Foto: Trond Solberg

Iversen mener imidlertid at Frps måte å håndtere saken på er feil.

– Jeg synes den er illojal, sier han.

– De fremstår utydelige og illojale med tanke på at de er i en regjering som er forpliktet på samme plattform. Panikken har tatt dem fullstendig, og de gambler høyt med denne saken. Jeg er ikke sikker på at gevinsten blir like stor.

Iversen mener at man som del av en regjering har en forpliktelse til å ferdigstille prosessen før man går ut alene.

– SPILLER HØYT: Fylkesleder i Trøndelag KrF, Jon Normann Tviberg, mener Frp nå spiller et høyt spill. – Fallhøyden er stor, sier han. Foto: Privat

– Jensen har helt frem til landsmøtet vært kort og konsis og bare henvist til samtalene som ble ført, men nå har hun tatt partilederrollen utad for å forsvare et standpunkt som går på tvers av det hun har snakket med de andre partilederne om, sier han.

Iversen mener Frp med sin opptreden har gjort prosessen uklar, og at det er vanskelig for velgerne å skjønne hva det er enighet om og ikke når kun ett parti flagger det de er enige om.

– Det ble fullstendig feil den måten ting ble fremstilt på i går. Det blir feil å selge det som at det står på oss andre og at de har gjort jobben. Ikke før dagen de fire partilederne forteller at «dette er forslaget til løsning», kan partiene si ja eller nei.

– Det blir fristende også for andre å si at «skal dere ha det, så skal vi ha det». Da sprekker regjeringen på en, to, tre. Klarer man ikke å stå på det man har blitt enige om for et halvt år siden, så er ikke regjeringen liv laga, mener han.

– Virker som et desperat forsøk på noe

Også andre fylkesledere i KrF VG har snakket med mener Frps opptreden vitner om panikk for resultatene på meningsmålingene.

– Dette er bare en valgkamp-krampe fra Frp sin side. Vi står ved Granavollen-erklæringen. Frp går ned på meningsmålingene og da må de finne på noe, sier Randi Walderhaug Frisvoll, fylkesleder i KrF i Møre og Romsdal.

Også Jon Normann Tviberg, fylkesleder i Trøndelag KrF tror, dette er et grep i valgkampinnspurten for Frp.

– Dette virker som et desperat forsøk på noe. Det er Granavolden og politikken man har fremforhandlet der som bør ligge til grunn. Så har man plutselig fått litt kalde føtter, sannsynligvis på grunn av meningsmålinger, og så er man nødt til å gjøre noe. Jeg skjønner dem litt også, men jeg synes det er merkelig at dette kan være en sak innad i regjeringen som gjør det utfordrende nå, sier han.

– Hva tenker du om Frps håndtering av dette?

– Jeg synes det er en merkelig måte å gjøre det på. De spiller et høyt spill og fallhøyden er stor. Hvis det er det de mener er rett, så må det stå for deres regning, sier han.

Listhaug poengterer at bompengepolitikken er viktig for mange, og at «uten bilen stopper Norge».

– Mange både i by og ikke minst i Bygde-Norge er helt avhengig av bilen for å få livet til å gå rundt, levere i barnehage, komme seg på jobb og på butikken. Vi har mange lokalpolitikere både i by og bygd som ser hvor viktig det er å få ned bompengebelastningen for folk flest i Norge, sier hun.

