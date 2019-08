PÅ TUR: Frp-leder Siv Jensen på rundreise i Østfold. Foto: Mattis Sandblad

Siv Jensen: – Ikke Frps primære ambisjon å gå ut av regjering

SPYDEBERG (VG) Etter en intens bompenge-debatt i Arendal, og en ny elendig meningsmåling, drar Frp-leder Siv Jensen på rundtur i Østfold. Der lover hun at hun aldri skal slutte å snakke om snikislamisering.

– Jeg er vant til å kommentere målinger. Det er fortsatt en del uker igjen til valget, og jeg står på hver eneste dag sammen med

tillitsvalgte og folkevalgte for at vi skal gjøre et best mulig valg, sier Siv Jensen om bunnmålingen fra NRK og Aftenposten der Frp var helt nede på 6,8.

– Hvordan tror du bompengesaken påvirker målingene?

– Jeg tror det er veldig mange som følger med på det som skjer, og jeg har bare én plan. Det er å klare å levere noe som folk opplever at er reell vilje til å kutte kostnader.

Snart må hun levere en bompenge-løsning til de utålmodige Frp-erne har ventet på resultatet av bompenge-forhandlingene mellom Frp og regjeringen siden et krisemøte i Frps landsstyre i begynnelsen av juni. Får de ikke nok gjennomslag, har flere fylkesledere tatt til orde for å gå ut av regjering.

Natt til tirsdag meldte VG at partiene i regjeringen nå skal være nær en enighet i den interne dragkampen om bompengenivå og bypakker. Det kan komme friske penger både til bompenge-kutt og kollektivtransport.

INDRE ØSTFOLD: På helsehuset i Askik fikk Siv Jensen e tforedrag om statlig finansiering av eldreomsorgen, sammen med blant annet fjerdekandidat Rowena von Ohle i Indre Østfold Frp (t.h.). Foto: Mattis Sandblad

– Velgerne venter

På rundturen i Østfold har Jensen møtt flere lokale politikere, blant dem fjerdekandidat Rowena von Ohle i Indre Østfold. Hun legger ikke skjul på at det er tøft å drive valgkamp med så dårlige målinger, og tror bompenge-saken har mye å si.

– Folk skiller ikke lokal- og stortingsvalg, og drar frem mye av det i lokalvalget. I Indre Østfold har vi bare én bom og den skal fjernes, og det er mange andre viktige lokale saker som eldreomsorg, mobbing og eiendomsskatt.

Hun sier samtidig det er god stemning og vilje til å brette opp ermene i lokalpartiet. Det samme mener ordførerkandidat Michael Torp i Moss. Han tror også at det kan sitte ventende velgere på gjerdet vil ha en bompenge-avklaring.

– Det kommer en rapport før valget, og det er på tide. Jeg tror velgerne forventer det, sier han.

I MOSS: Siv Jensen rundt bordet med ordførerkandidat Michael Torp for Moss Frp, på besøk hos en privat barnehage. Foto: Mattis Sandblad

– Handler om mer

Om tilbakemeldingene fra lokalpolitikerne, sier Siv Jensen at det viktigste for henne er å få en løsning i god tid før valget som er oppklarende for velgerne.

– Tror du at du kan komme opp med noe som er bra nok til å tilfredsstille ikke bare velgerne, men de Frp-erne som er villig til å gå ut av regjering

på denne saken?

– Jeg opplever ikke at Frps primære ambisjon er å gå ut av regjering uansett. Det landsstyret ga oss beskjed om å gjøre, var å komme opp med løsninger som gjør det bedre for folk. Vi fikk med oss veldig klare formuleringer fra landsstyret, og det er de jeg har jobbet etter.

Frp-kjenner Jan Arild Snoen har tidligere sagt til VG at det ikke bare er bompenger, men styringsslitasje, som gjør at Frp sliter på målingene.

På spørsmål om alle kompromissene Frp må inngå i regjering kan være grunnen til de dårlige målingene i kommunevalget, svarer Jensen.

– Det kan godt være. På den andre siden har vi nå et lokalvalg, som handler om veldig mye mer enn rikspolitikken. Det handler om plan- og byggesaker, eiendomsskatt, eldreomsorg, oppvekstvilkår for barn. Her ser vi litt lokal variasjon. I noen kommuner gjør Frp det kjempebra og kan komme til å gjøre veldig gode valg, mens andre steder går det dårligere.

FREDRIKSTAD: I Østfold møtte Siv Jensen Simen Haaland, produksjonssjef i Fredrikstad Seafoods AS, for å snakke om hvordan laksefabrikken skaper innovasjon og arbeidsplasser. Foto: Mattis Sandblad

– SIAN-saken håndtert kontant

I tillegg til bompenge-forhandlingene og dårlige målinger, har en sak i Nesodden Frp ført til bråk de siste dagene: Filter Nyheter meldte at listetopp John Brungot var aktiv i Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) og hadde lagt ut Facebook- innlegg hvor han omtaler muslimer som «dødsfiender» og «barbarer». Det førte til at Alf Erik Andersen, leder i Frps organisasjonsutvalg, ba fylkeslaget i Viken om å sette i gang en eksklusjonsprosess.

– Det var en sak vi håndterte ganske kontant. I det øyeblikket vi var klare over hans koblinger til SIAN, så var det ingen vei utenom, sier Jensen.

NRK Østfold meldte også søndag om at en lokal Fpu-leder var aktiv i nazist-organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen kun måneder før han ble leder i sitt lokallag i fjor. Mannen sier til NRK at han har lagt det bak seg, og angrer. Jensen sier til VG at hun ikke kjenner denne saken.

– Men vi er jo opptatte av å rydde opp i sånne ting. Visse koblinger er ikke nødvendige.

– Kommer organisasjonsutvalget til å gjøre en ekstra gjennomgang for å se om det er flere sånne saker nå?

– Vi har alltid løpende vurderinger av den type ting. Men å fremstille dette som at vi har et stort problem, det har vi ikke. Når enkelthendelser oppstår, så løser vi dem umiddelbart.

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen sa mandag til Dagsavisen at det er fullt forenelig å være med i SIAN og Frp. Lokallagsleder Anne Elisabeth Østreng i Nesodden Frp forsvarte også SIAN til Filter nyheter.

– Det må de gjerne mene, men det er jeg som bestemmer. Det er veldig enkelt – det er ikke forenelig med medlemskap i SIAN og Frp. Det er ikke en diskusjon, sier Jensen.

MATLUKT: Siv Jensen spiste lunsj på Dypedalåsen sykehjem som har eget kjøkken på Hvaler, der Frp har ordføreren. Foto: MATTIS SANDBLAD

Vil ikke slutte å snakke om «snikislamisering»

Mandag ble det kjent at bærumsmannen Philip Manshaus er terrorsiktet etter moskéskytingen i Bærum lørdag ettermiddag, og for drapet på sin 17 år gamle stesøster. Politidistriktene skal være varslet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om en negativ utvikling i de høyreekstreme miljøene over tid.

Etter moskéangrepet har blant annet AUF-leder Ina Libak sagt at det er nødvendig med en debatt om hva som er innvandringskritikk og hva som er hatefulle ytringer, og tatt til orde for å kutte statsstøtten til Human Rights Service (HRS).

– Jeg er uenig i det. Jeg mener at det å ha et demokrati med ytringsfrihet handler om at man skal gi støtte til organisasjoner som har ulikt ståsted. Ensretting er feil, man skal tåle andres ytringer, sier Siv Jensen om det.

– Men trenger vi en debatt om hvor grensen går?

– Nei, det er ikke noen ny debatt. Da vi drev valgkamp i 2017 var det dette Jonas Gahr Støre holdt på med: Han ville heller ha en debatt om ord og ytringer, enn om politikk. Selv om vi alle har tatt avstand fra avskyelige handlinger som terrorangrep, vold og overgrep mot andre mennesker, så kommer aldri jeg til å slutte å føre debatt om innvandringspolitiske utfordringer, sier Siv Jensen.

– Vi har utfordringer knyttet til kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, negativ sosial kontroll. Og det å skulle slutte å snakke om det mener jeg er en total avsporing, for da løser vi ikke samfunnsutfordringene vi har.

– Er det uforenelig med å ta en debatt om retorikken som brukes?

– Noen mener jo det. Jeg har de siste dagene fått tilbakemelding fra politiske motstandere om at da jeg snakket om snikislamisering, så burde jeg ikke gjort det. Men jeg kommer aldri til å slutte å snakke om det, for det handler om radikal islam som er med på en negativ utvikling.

Støre sa tirsdag til NRK at å bruke uttrykk som «snikislamisering», eller si at vi trenger et «korstog mot islam» som Frp-politiker Per-Willy Amundsen skrev på Facebook i 2011, er radikaliserende.

Men Siv Jensen mener ikke det er retorikken det handler om.

– Nei, dette er våre politiske motstandere som aldri blir ferdige med ting. Det er uttalelser som er mange år gamle som de bringer opp igjen fordi de tror de har noe å tjene på det - jeg tror ikke det. Jeg tror mange er glade for at Frp er en tydelig stemme i innvandringspolitikken.

Hun sier man heller bør ha en stor og generell debatt om netthets, som folk kan oppleve i mange former.

– Men jeg finner meg ikke i at enkelte gir Frp deler av skylda for å «nøre opp under hat». Jeg vil aldri unnskylde at Frp er det eneste partiet som gjennom mange tiår har stått opp for våre verdier.

