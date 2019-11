GRANSKERNE: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har valgt en professor fra Horten til å granske NAV. Foto: Frode Hansen

Hauglies innstilling: Disse skal granske NAV

Her er regjeringens forslag til medlemmer av NAV-granskningen.

Utvalget skal, hvis regjeringen får det som den vil, ledes av professor i Europarett, Finn Arnesen.

Her er øvrige medlemmer:

Advokat Karin Fløistad

Professor Jens Edvin Skoghøy.

Direktør Hanne Jendal.

Tidligere SV-stortingsrepresentant Magnar Sortåsløkken.

Advokat Kristin Bugge Midthjell.

Tidligere ESA-topp Per Sanderud.

Skal levere i vår

I oversikten som arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har overlevert til de parlamentariske lederne på Stortinget, heter det at dette er «Medlemmer av utvalg for ekstern gransking av saken knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land».

– Planen er at granskningsutvalget, med mandat og utvalgsmedlemmer går i statsråd i morgen, sa hun til VG.

Hauglie bekrefter at hun har forelagt mandat og de av utvalgsmedlemmene som er klare for de parlamentariske lederne i formiddag.

– De skal etter planen gi sin tilbakemelding i ettermiddag. Utvalget skal levere i løpet av våren 2020, fremholdt hun overfor VG torsdag formiddag.

Her er mer detaljert informasjon om de foreslåtte medlemmene:

Finn Arnesen

Professor Finn Arnesen skal lede granskningsgruppa, dersom regjeringen får det som de vil.

Han er norsk jurist og professor i Europarett ved Universitetet i Oslo. I årene 12. september 2011 til 29. februar 2012 var han høyesterettsdommer, og fra 1998 har han vært ansatt som professor i rettsvitenskap ved senter for europarett. Han har senere også ledet dette senteret.

Arnesen arbeider særlig med EU- og EØS-rett, og spørsmål i skjæringspunktet mellom EØS-rett og norsk rett. Han er blant annet medforfatter av boken EØS-rett som handler om hvordan de felles europeiske reglene er gjennomført i Norge, og hvilke utfordringer dette har.

Karin Fløistad

Fløistad er norsk advokat og har nylig gitt ut boken «The EEA Agreement in a Revised EU Framework for Welfare Services». Boken baserer seg på hennes doktorgradsavhandling om EU og EØS-rett fra Universitetet i Firenze.

Fløistad har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten og Lovavdelingen i Justisdepartementet og har særlig kompetanse innen EU/EØS-rett. Hun har prosedert flere saker i EU- og EFTA-domstolen.

Jens Edvin A. Skoghøy

Skoghøy er norsk jurist og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Han har vært høyesterettsadvokat i over 18 år, frem til januar 2017. Skoghøy har tidligere også jobbet som advokat.

UTVALGET: Per Sanderud har vært ESA-president. Foto: Roger Neumann

Per Sanderud

Sanderud var direktør for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fra 2011 til han gikk av i fjor.

Før det var 66-åringen president i EFTAs overvåkningsorgan ESA, og har tidligere jobbet for flere departement.

Nylig ledet han utvalget som la fram et forslag til hvordan beskatningen av vannkraft skal endres. Rapporten vakte stor oppsikt da den ble presentert i september og førte til at ordførere fra en lang rekke kraftkommuner varslet opprør.

Kristin Bugge Midthjell

Advokaten i Trondheim har vært forsvarer og bistandsadvokat i flere profilerte straffesaker i Trondheimsområdet. Blant annet i saken om savnede Odin Hagen Jacobsen, og i saken om en siktet tidligere leiesoldat.

37-åringen ble intervjuet av bransjebladet Advokatbladet, der hun tok til orde for å øke fri rettshjelp for å unngå at privatpersoner må ta opp forbrukslån for å betale for advoakthjelp.

Magnar Sortåsløkken

72-åringen har vært stortingspolitiker for SV fra 1985 til 1997 og satt i sosialkomiteen i alle periodene. Han representerte Hedmark fylke.

UTVALGET: Hanne Jendal jobber til daglig som direktør i UDI. Foto: Frode Hansen

Hanne Jendal

Jendal er avdelingsdirektør i asylavdelingen i UDI.

