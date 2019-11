HØY FORTJENESTE: Politiet omtaler det som en betydelig mengde på flere hundre kilo. Bildet viser deler av beslaget. Foto: Politiet

Ulovlig kongekrabbe-nettverk avslørt: Titalls personer pågrepet

Et titalls personer er pågrepet etter at politiet avdekket et nettverk som ulovlig har fanget og omsatt kongekrabbe over hele landet.

Oppdatert nå nettopp

Tirsdag og onsdag gjennomførte Finnmark politidistrikt og Økokrim en aksjon i samarbeid med Mattilsynet, Kystvakta og Fiskeridirektoratet.

Nettverket de har avdekket skal ha fanget og omsatt kongekrabbe verdt flere millioner, og politiet mener at omsetningen har pågått lenge.

– Det er snakk om en betydelig mengde på flere hundre kilo, opplyser politiet i Finnmark på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Et titalls personer er pågrepet og siktet for organisert, grovt brudd på havressursloven, ulovlig omsetning eller grovt heleri. Åtte av dem i Finnmark, mens Økokrim har pågrepet flere personer i andre deler av landet.

Politiet opplyser at de nå vurderer hvorvidt de skal varetektsfengsle to av de pågrepne.

BESLAG: Nettverket skal ha omsatt kongekrabbe verdt flere millioner kroner. Foto: Politiet

I alt har fem politidistrikt gjennomført ransakelser og pågrepet personer: Finnmark, Troms, Sør-Vest, Agder og Øst.

– Flertallet av de siktede er fra Øst-Finnmark. Politiet i Finnmark vurderer å varetektsfengsle to av de siktede. I tillegg til aksjonen i Finnmark har Økokrim pågrepet personer som politiet mener har distribuert og solgt kongekrabben videre, sier politiadvokat Are Aarhus i Finnmark politidistrikt.

– Politiet har pågrepet personer i alle ledd i nettverket, både fiskere, omsettere og kjøpere.

Politiet opplyser at de har jobbet med å avdekke og kartlegge nettverket i lang tid.

– Grov miljøkriminalitet

Politiets arbeid har pågått over lengre tid.

– Vi har skaffet oss oversikt over de involverte og hvordan nettverket har omsatt krabbene. Tidligere i år, på sensommeren, ble det også gjort betydelig beslag av ulovlig fanget kongekrabbe som knyttes til dette nettverket, sier Aarhus.

Nå vil politiet gjennomgå beslagene og gjøre avhør av de involverte. Under ransakelsene tirsdag og onsdag er det tatt beslag i blant annet flere hundre kilo kongekrabber, penger og utstyr til produksjon og foredling av kongekrabbe.

Foreløpig vil ikke politiet gå i detalj om hvordan miljøet har vært organisert eller hvordan omsetningen har foregått.

– Vi ser svært alvorlig på saken. Dette er organisert grov miljøkriminalitet og det er grov økonomisk kriminalitet, sier Aarhus.

999 kroner kiloen

Kongekrabben har vært i Barentshavet i nærmere 50 år etter at den ble satt ut i Murmanskfjorden av russiske forskere på 1960-tallet.

Krabben er verdifull, og ble solgt for 999 kroner kiloen på Fisketorget i Bergen i vår, ifølge NTB. I fjor satte Fiskeridepartementet ned totalkvoten på hannkongekrabber med 350 tonn i 2019, fordi forskere har fryktet kollaps i bestanden.

Fakta om kongekrabbe Kongekrabbe i norsk sone forvaltes av norske myndigheter. Havforskningsinstituttet kartla bestanden av kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst av Nordkapp og områdene vest for 26°Ø høsten 2017.

Norske myndigheters forvaltning av kongekrabbe har to målsettinger: 1) Å opprettholde et langsiktig fiskeri innenfor et avgrenset område i Øst-Finnmark, og 2) begrense spredningen av kongekrabbe utenfor dette området.

I bestandsrådgivningen på kongekrabbe brukes en produksjonsmodell som beregner relativ bestandsstørrelse og utbytte (i tonn) ved forskjellige bestandsstørrelser. Fiskedødeligheten har økt de siste årene, og ligger over nivået som driver bestanden mot Blim. Dette bidrar til å redusere risikoen for videre spredning ut over kvoteregulert område.

Kongekrabbe fiskes med teiner, hovedsakelig i fjordene og i kystnært farvann langs Øst-Finnmark. I 2017 deltok i alt 539 fartøyer i det kvoteregulerte fisket. Kvoten var da på 2000 tonn hannkrabber og 50 tonn hunnkrabber. Utenfor det kvoteregulerte området er det fritt fiskeri.

Publisert: 20.11.19 kl. 14:02 Oppdatert: 20.11.19 kl. 14:14

