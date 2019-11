Ulovlig kongekrabbe-nettverk avslørt: Over ti pågrepet

Kongekrabbe i norsk sone forvaltes av norske myndigheter. Havforskningsinstituttet kartla bestanden av kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst av Nordkapp og områdene vest for 26°Ø høsten 2017.

Norske myndigheters forvaltning av kongekrabbe har to målsettinger: 1) Å opprettholde et langsiktig fiskeri innenfor et avgrenset område i Øst-Finnmark, og 2) begrense spredningen av kongekrabbe utenfor dette området.