STRAFFEDØMT: Veronika Orderud er kjent som en av de dømte for trippeldrapet på Orderud gård i 1999. Hun har sonet ferdig dommen på 21 års fengsel. Foto: Helge Mikalsen

Veronica Orderud anslår at hun søkte 400 jobber: – En ond sirkel

Trippeldrapsdømte Veronika Orderud drømte om et helt vanlig A4-liv, men å få seg jobb har ikke vært enkelt.

Det forteller hun i en fersk episode av podkasten «Utafor» som har fått tittelen «Ferdigsonet?».

– Jeg trodde at da jeg slapp ut så ville jeg få hjelp av NAV, at jeg ville bli hjulpet til en jobb og et sted å bo, men slik var det ikke i det hele tatt. Man følte seg så liten og verdiløs. Jeg ante ikke hvordan jeg skulle klare å betale husleien, sier Orderud i podkasten.

Veien mot fast jobb har vært lang. Orderud anslår at hun har søkt på minst 400 stillinger etter at hun i januar 2015 ble løslatt, som den siste av de fire som ble dømt etter trippeldrapet på Orderud gård i 1999.

På spørsmål fra journalist Synva Skorve Hjørnevik svarer Orderud at hun skjønner arbeidsgiveres skepsis.

– Ja, selvfølgelig kan jeg forstå det. Men samtidig har arbeidsgiver noen sikkerhetsventiler. Det er noe som heter prøvetid. Skulle det være sånn at ting ikke fungerer så har man faktisk en mulighet til å si det. Det er en grunn til at prøvetiden er der, sier hun.

– Ressurssterk

Veronika Orderud er nesten ferdig utdannet veterinær, hun har en master i religion- og samfunnsfag og grunnfag i ledelse, organisasjonslære, jus og helsefag.

Overfor VG forklarer hun at hun ønsker å snakke om utfordringene sine med å komme tilbake i samfunnet av hensyn til andre som er i samme situasjon.

– Det er nettopp fordi jeg ser at det har vært såpass vanskelig for meg, til tross for at jeg er heldig. Jeg har et sted å bo, en god utdanning og et godt nettverk. Flertallet har ikke de ressursene.

JOBBSØKER PÅ HELTID: Veronica Orderud mottok dagpenger fra NAV mens hun søkte om jobb. Til sammen anslår hun at hun søkte på minst 400 stillinger. Foto: Kathrine Nygård

For ti år siden publiserte Statistisk sentralbyrå artikkelen «Livet etter soning – hindrer arbeid tilbakefall?», basert på en gjennomgang av alle norske innsatte som ble løslatt fra soning i 2003.

Hovedkonklusjonen var at innsatte som hadde jobb da de ble løslatt sjeldnere havnet tilbake i fengsel enn de som var uten jobb.

I 2018 lanserte regjeringen den såkalte inkluderingsdugnaden som skal få flere inn i arbeidslivet. Målet er at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Det betyr at regjeringen mener at slike personer skal prioriteres foran andre dersom kompetansen er lik.

Har fått jobb

Veronika Orderuds erfaring er at det har vært vanskelig å nå opp på grunn av manglende arbeidserfaring.

– Det er en ond sirkel som hele tiden biter meg i halen. Det ligger jo i konseptet «hull i CV-en» at du har manglende arbeidserfaring, sier hun i podkasten.

Flere ganger har hun kommet til siste intervjurunde, uten å få jobben.

– Jeg tenker at man føler at man mangler litt mot. At man er redd for kritikk, man er redd for at det skal bli medieoppmerksomhet rundt at man selv er den arbeidsgiveren som faktisk har gitt Veronica Orderud jobb. Man må ha ryggrad og man må tørre å stå i det, og det er veldig greit bare å slippe.

Orderud forteller at hun drømmer om en helt vanlig hverdag med fast jobb, gode kolleger og visshet om at hun kan betale regningene.

Nå har hun lyktes: For tre uker siden startet hun i jobb.

– Det er helt topp og jeg stortrives. Jeg merker hvor mye det betyr å ha mennesker rundt seg, og å delta i arbeidslivet, sier hun til VG.

Hun ønsker ikke å si noe om hvor hun har blitt ansatt.

– Har du fått noen reaksjoner fra dine nye kolleger?

– Jeg har ikke merket noe spesielt. Det er et veldig åpent og inkluderende miljø, sier Orderud.

