PÅ TILTALEBENKEN: En mann i 40-årene har mandag og tirsdag møtt i Oslo tingrett.

Hadde millioner av overgrepsbilder: Ville adoptere gutter i Bulgaria

OSLO TINGRETT (VG) Oslopolitiet ble dypt bekymret da de oppdaget at ekteparet de etterforsket for sedelighet hadde forsøkt å adoptere mindreårige gutter i utlandet.

Det kom frem under rettssaken mot den ene av ektefellene som har gått i Oslo tingrett mandag og tirsdag.

19. november i fjor ble ekteparet pågrepet i en fellesaksjon utført av norsk og bulgarsk politi. For andre gang ble det gjort beslag i elektroniske lagringsmedier der politiet etter hvert har funnet millioner av overgrepsbilder og -filmer av barn.

I forkant hadde politiet avdekket at de to og en tredje nordmann som tidligere er dømt for overgrep bodde sammen med minst fem barn i Bulgaria.

Beslagene har ført til at ekteparet er tiltalt for besittelse av det rekordstore overgrepsbeslaget, men politiet har ikke funnet bevis for at rombarna i Bulgaria har blitt utsatt for overgrep.

Barnehjemssøknad

Etterforskningen har likevel avdekket det politiet har omtalt som en søknad om å opprette et barnehjem i Bulgaria.

I retten forklarte den tiltalte mannen i 40-årene at han etter å ha vært i Bulgaria første gang fikk et sterkt behov for å hjelpe fattige barn.

– I 2012 satte jeg opp en stiftelse sammen med en bulgarsk jurist der målsettingen var å hjelpe folk som hadde problemer med å få grunnleggende utdanning. Det var stort sett romfolk, sa han.

Denne stiftelsen har tidligere blitt omtalt av politiet som et barnehjem

– Du ville hjelpe fattige rombarn? Spurte aktor Christian Hatlo.

– Ja, svarte tiltalte.

– Til slutt så ble situasjonen at jeg hjalp én familie og mer eller mindre ble en del av den familien. Sørget for at ungene gikk på skolen, hadde fritidsinteresser og fikk det de trengte, fortsatte han.

AKTOR: Politiadvokat Christian Hatlo.

– Separate sider av livet

Mannen sier at han og ektefellen bodde sammen med familien og at de undersøkte muligheten for å adoptere to av guttene som angivelig skal ha vært foreldreløse.

– Skjønner du at det fremstår som bekymringsfullt for norske myndigheter at du, din ektemann og NN (overgrepsdømt mann, anonymisert av VG) starter et eller annet med noen romgutter nede i Bulgaria? Og at det er der du også starter den nye samlingen din av millioner av overgrepsbilder?

– Jeg forstår godt at det virket interessant. Jeg forstår også at politiet fryktet å finne noe helt annet enn det dere fant.

– Samtidig, når det gjelder den aktiviteten som gjør at jeg sitter her i dag, det er to separate sider av mitt liv. Det har vært en klar atskillelse av det som har satt meg i denne situasjonen og det livet jeg har prøvd å leve, svarte mannen.

Psykolog: Lite sannsynlig at han begår overgrep

En psykologspesialist som har hatt jevnlig samtaleterapi med den tiltalte mannen vitnet i saken tirsdag. Han forklarte at han mener mannen har en pedofil lidelse og at han i terapi har forklart at han forsøkte å adoptere to gutter i Bulgaria men at det ikke gikk.

Behandleren sa at han ikke er bekymret for at hans pasient skal forgripe seg på barn.

– Psykoanalytisk er det meget usannsynlig at han skal begynne å forgripe seg på barn som han har en emosjonell relasjon til, sa psykologen.

Ber om fire års fengsel

Politiadvokat og aktor i saken Christian Hatlo la tirsdag ned påstand om at tiltalte bør dømmes til fengsel i fire år.

Forsvarer Henrik Boehlke ba om at retten ser hans klients handlinger som ett straffbart forhold og at han anses på mildest mulige måte.

– Jeg synes det er kunstig av påtalemyndigheten å dele opp hans handlinger i to straffbare forhold. Det er lett å se det slik at det gjøres kun for å heve strafferammen, sier Boehlke til VG.

FORSVARER: Advokat Henrik Boehlke.

Påtalemyndigheten har tiltalt mannen for to ulike straffbare forhold, knyttet opp mot de to beslagene som er i saken. Dersom retten er enig i at handlingene skal ansees som to ulike forhold vil strafferammen heves fra tre til seks års fengsel.

Forsvareren mener de må ses under ett fordi hans klients nedlasting av overgrepsmateriale pågikk sammenhengende gjennom over 20 år.

– Jeg mener det er straffeskjerpende at han gjør det samme igjen etter at politiet har gjort det første beslaget, sier Hatlo til VG.

Publisert: 05.11.19 kl. 17:50







