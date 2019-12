STJAL AMBULANSE: Her endte ambulanseferden. Foto: Trond Solberg, VG

Ambulanse-kapringen: Siktet mann (32) tatt med flytende narkotika

I forbindelse med pågripelsen av mannen (32) som er siktet for drapsforsøk etter ambulanse-kapringen i Oslo, tok politiet beslag i flere titalls liter med flytende narkotika.

Ifølge VGs opplysninger, besto beslaget av blant annet industrikjemikaliet GBL (journ.anm. gammabutyrolakton). GBL er basen som brukes for å produsere det syntetiske narkotiske stoffet GHB – og står også på narkotikalisten.

Politiet knytter beslaget både til den 32 år gamle mannen og til kvinnen i 20-årene som ble pågrepet i forbindelse med ambulanse-kapringen.

De er begge siktet for medvirkning til ulovlig befatning med narkotika.

– Det er riktig at han ble tatt med dette, sier politiadvokat Kari Kirkhorn i Oslo politidistrikt til VG.

– En alvorlig sak

Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere narkotikabeslaget nærmere, siden politiet fortsatt etterforsker omstendighetene rundt stoffet og ønsker flere avhør av de siktede.

– Det er en alvorlig sak, og så er det totalbildet av hele saken, sier Kirkhorn.

Den 32 år gamle mannen er også siktet for fem drapsforsøk etter villmannskjøringen i Oslos gater. Onsdag fremstilles han for nok en varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Politiet vil be om nye fire uker i varetekt på grunn av gjentagelsesfare, opplyser politiadvokaten.

FORSVARER: Advokat John Arild Aasen. Foto: Marte Vike Arnesen

Nekter straffskyld

I andre straffesaker hvor personer har blitt domfelt for oppbevaring av GBL, så kommer det frem at Høyesterett mener at fastsettelsen av straff for industrikjemikaliet kan sammenlignes med hasj.

Høyesterett har tatt utgangspunkt i sakkyndiges uttalelser og lagt til grunn et forhold på 1:10 mellom hasj og GBL. Det betyr at én kilo hasj tilsvarer om lag 10 liter med GBL.

– Min klient er helt ukjent med dette og nekter straffskyld, sier den narkotikasiktede kvinnens forsvarer, advokat John Arild Aasen, til VG.

I løpet av årets seks første måneder har politiet tatt beslag i 122 liter med GBL, fordelt på 311 beslag. Det er 14 prosent mindre enn første havlår i 2018, ifølge Kripos.

I et historisk perspektiv er antallet besalg høyt, men mengden har ikke vært lavere siden 2012, viser statistikken til Kripos.

Avviser drapsforsøk

Advokat Øyvind Bergøy Pedersen er forsvarer for 32-åringen som blant annet er siktet for fem drapsforsøk og narkotikakriminalitet.

– Han har ikke forklart seg i avhør om dette, men han hadde kun én hensikt den dagen, og det var å unngå å bli pågrepet av politiet. Han er kategorisk på at han aldri forsøkte å drepe noen, sier forsvareren til VG.

