Regjeringen vil gi NAV-ofre fri rettshjelp

Regjeringen vil iverksette tiltak for Nav-ofrene, opplyser Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i en pressemelding.

– Regjeringen vil iverksette særlige rettshjelpstiltak, slik at det vil bli gitt fritt rettsråd, uavhengig av inntekt og formue for eventuelle klager på Navs omgjøingsvedtak, sier Hauglie.

Regjeringen vil også iverksette særlige rettshjelpstiltak i saker der personer fremmer erstatningskrav som følge av trygdemyndighetenes uriktige tolkning av EØS-regelverket.

– For å sikre rask behandling av erstatningskrav, vil regjeringen vurdere å opprette en særskilt erstatningsordning, slik at de som er rammet skal få en så enkel og rask behandling som mulig, sier Hauglie.

FOR FRI RETTSHJELP: Audun Lysbakken, partileder i SV, har tatt til orde for at regjeringen må gi fri, uavhengig rettshjelp til de som kan være rammet i NAV-skandalen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– Veldig bekymret

SV-leder Audun Lysbakken sa til VG fredag at han frykter at de som kan være rammet i Nav-skandalen, ikke vil søke juridisk hjelp, og at han mener de fortjener fri rettshjelp.

– Jeg er veldig bekymret nå. Det vi merker oss er at det er stor usikkerhet hos mange om hvorvidt de kan være berørt av skandalen, sa han.

Lysbakken har ikke besvart VGs henvendelse lørdag.

I dag er det kjent at det finnes rundt 2400 saker der personer har fått tilbakebetalingskrav som kan være feil. NAV-skandalen kan også vokse i omfang.

Skal man få fri rettshjelp i dag, er inntektsgrensen for å få dette 246.000 kroner.

Når det gjelder straffesakene, som for eksempel sakene har en person har fått fengselsstraff, så er det allerede et system på plass, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet.

Eget opplegg for straffesaker

For straffesakene er det nå lagt et opplegg der Gjenopptakelseskommisjonen vil veilede de som ønsker å gjenåpne en straffesak.

– Kommisjonen har et selvstendig etterforskningsansvar og skal sørge for at gjenåpningssaken er opplyst så godt som mulig. Man vil derfor i de aller fleste tilfeller ikke ha behov for en forsvarer. Skulle det være saker hvor det er særlige grunner til at man trenger en advokat kan Gjenopptakelseskommisjonen oppnevne en offentlig forsvarer, skriver Linda Hafstad, kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, i en e-post til VG.

