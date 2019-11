INVITERTE TIL FEST: Det er kun to uker siden ekteparet Stordalen inviterte 250 gjester fra Norges finanselite og kjendisverden til stor Halloweenfest. Foto: Instagram

Kjendisvennene om Stordalen-bruddet

Søndag kveld ble det kjent at Petter og Gunhild Stordalen går hver til sitt etter 14 år som par.

Nå nettopp







– Det er veldig trist og overraskende, sier tidligere Elle-redaktør Signy Fardal.

Fardal var gjest i Petter og Gunhild Stordalens bryllup i 2010. Siden har hun hatt kontakt med paret i forbindelse med jobb. Hun har også deltatt på flere av milliardærparets spektakulære fester.

– De er to kloke mennesker, som sikkert har tatt en klok beslutning. Dette er nok gjennomtenkt, sier Fardal til VG.

Mediekvinne og nå administrerende direktør for X Meeting Point og Moxy Oslo, Ellen Arnstad, har kjent paret i over 20 år. Hun kommer også med sin hilsen til paret.

les også Petter Stordalen og Gunhild Stordalen flytter fra hverandre

SAMMEN PÅ ÅPNING: Ellen Arnstad og Petter Stordalen er på åpningen av Farris bad hotell i 2009. Foto: Pål Terje Støtvig

– Petter og Gunhild er begge sterke personligheter og brennende sjeler. Jeg har stor respekt for begge, og noen ganger er det ikke så lett å få et parforhold til å fungere maksimalt når mye annet krever tid og konsentrasjon. Fint at de er så tydelige på at de fortsatt kommer til å heie på hverandre! Jeg heier på begge to, skriver Arnstad i en sms til VG.

I bryllupet var også Mark Cowen, pressekontakt til den britiske popartisten og «Live Aid»-arkitekten Bob Geldof, som viet Gunhild og Petter da de giftet seg i Marokko 2010.

– Dette er utrolig trist å høre. Vi er gode venner av både Gunhild og Petter. Det er trist uansett når noen bestemmer seg for å gå fra hverandre, sier Cowen.

– Vi har ikke sett Gunhild og Petter så mye det siste året, men snakker med dem i ny og ne. De er utrolig fine folk, begge to.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Geldof selv.

Les også: Stordalen-ekteparet i Geldofs bryllupsfest





























HOTELLÅPNING: Petter og Gunhild Stordalen åpnet opp prestisje-hotellet Clarion Hotel The Hub i Oslo i mars i 2019.

Publisert: 10.11.19 kl. 19:35







Mer om