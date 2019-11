I STORMENS SENTRUM: Nav-direktør Sigrun Vågeng og Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Foto: Tore Kristiansen

Stanser NAV-undersøkelse om trygdesvindel

Riksrevisjonen skulle gjennomgå NAVs innsats mot trygdesvindel, men stopper nå undersøkelsen etter NAV-skandalen.

– Vi vurderer fortløpende om ny informasjon har betydning for vårt arbeid og har nå bestemt oss for å stanse undersøkelsen om trygdesvindel, sier Aleksander Åsheim, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, til VG.

Det skjer etter at det ble kjent at minst 48 personer er feilaktig dømt for trygdesvindel. Minst 36 er dømt til fengselsstraff for trygdesvindel og har sonet på urettmessig grunnlag, fordi Nav har tolket EØS-reglene feil i mange år.

Riksrevisjonens oppgave er å kontrollere at NAV og andre deler av forvaltningen gjennomfører oppgavene sine slik Stortinget har bestemt at de skal gjøre.

– Informasjon som har kommet fram i trygdesaken har stor betydning for hvordan vi kan behandle dataene vi har innhentet i undersøkelsen. Informasjonen, statistikken og dataene er hentet inn i annen kontekst enn dagens, der forvaltningen har operert under en lovforståelse som det nå er usikkerhet om, sier Åsheim og fortsetter:

– Det er blant annet stor usikkerhet om statistikk over saker der NAV har begjært påtale og/eller fremsatt krav om tilbakebetaling. Et stort antall saker kan derfor ende opp med å få et annet utfall.

VISSTE IKKE: Riksrevisjonen ble ikke informert om Nav-skandalen før 28. oktober 2019, sier ekspedisjonssjef Aleksander Åsheim. Foto: Riksrevisjonen / Ilja Hendel

Riksrevisjonen: Trygdesaken var ukjent for oss

I 2019 har Riksrevisjonen hatt to pågående undersøkelser som er knyttet til NAV-skandalen: En om NAVs innsats mot trygdesvindel og en om klage- og ankesaksbehandling i NAV og Trygderetten.

– Trygdesaken og informasjonen som kom frem 28. oktober 2019 var ukjent for oss. Vi har ikke underveis i undersøkelsene blitt informert om denne saken, sier Åsheim.

Riksrevisjonen følger utviklingen i trygdesaken og vurderer fortløpende hvilken betydning saken har for arbeidet deres. Det er hittil ikke aktuelt for Riksrevisjonen å opprette en undersøkelse av NAV-saken, ettersom det vil bli undersøkt både av et eksternt granskingsutvalg og av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Vi vurderer fortløpende hvor det er risiko for at de ikke følger opp eller bryter regelverk. Nav har et betydelig samfunnsansvar og det er høy risiko for både den enkelte og fellesskapet hvis NAV-systemet gjør feil. Derfor følger vi NAV tett og har gjort det siden etaten ble opprettet i 2006, sier Åsheim.

