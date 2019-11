KOMITÉLEDER: Kristin Ørmen Johnsen i familie- og kulturkomiteen for Høyre. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

Vil utrede homoterapi-forbud: – Et overgrep

Høyres medlemmer i familie- og kulturkomiteen vil utrede et forbud mot homoterapi. Det ligger dermed foreløpig an til flertall for en utredning, men ikke et forbud, på Stortinget.

Denne høsten skal Stortinget bestemme om homoterapi skal bli forbudt i Norge.

Både Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne har foreslått å forby homoterapi, også kalt konverteringsterapi eller reorientering – som har som mål å endre en persons legning fra for eksempel homofil, lesbisk eller bifil, til heterofil.

Nå har Høyres medlemmer i familie- og kulturkomiteen bestemt seg for at de vil utrede et forbud.

– Vi er mot konverteringsterapi, og ønsker en mer helhetlig vurdering av alle sider ved et forbud. Det vil være vår anbefaling til Høyres gruppemøte på onsdag, sier Kristin Ørmen Johnsen (H), som leder komiteen, til VG.

– Jeg håper at gruppen tilslutter seg dette, og jeg regner også faktisk med det. Konverteringsterapi er et overgrep mot mennesker i en sårbar situasjon, og det handler ofte om unge mennesker i en vanskelig situasjon. Ingen skal oppleve å ikke bli akseptert for den de er.

Erna skeptisk

I den første episoden av VGTV-serien om homoterapi, blir statsminister Erna Solberg spurt om hva hun mener om et forbud.

– Nei, jeg er litt skeptisk til det. Å bli et samfunn som forbyr ytringer og meninger vi ikke liker, er også et farlig samfunn å leve i. Det burde homofile tenke også, svarer hun.

Både Åpne Høyre, som er Høyres skeive nettverk, og flere Venstre-topper har tatt til orde for å forby konverteringsterapi før.

Johnsen sier det ikke er avklart hva Høyre i regjering mener om et eventuelt forbud, og at saken uansett ligger hos Stortinget nå.

– Nå skal dette gruppebehandles på onsdag, dette vil være familie- og kulturfraksjonens anbefaling. Vi skal også utforme forslag til hvordan et sånt vedtak kan se ut. Jeg tror nok mange i Høyres gruppe er mot konverteringsterapi. Men det er lovhjemmelen vi nå snakker om.

Hun understreker at alle grupper må bli hørt i en eventuell utredning om et forbud.

– Også tro- og livssynssamfunn må få komme med sine meninger.

– Lettvint

EU-parlamentet anbefaler medlemsland å innføre forbud mot homoterapi, og flere stater i USA har også en form for forbud. Johnsen sier en eventuell utredning vil kunne sammenligne og ta stilling til hvordan dette gjøres andre steder.

Det vil også måtte vurderes hvordan straffeutmåling vil være, om man bryter et eventuelt forbud mot homoterapi. Hun er skeptisk til å gå inn for et forbud uten utredning.

– Forslaget til Ap synes jeg blir for lettvint, og å hoppe bukk over kompleksiteten i det vi snakker om.

Trettebergstuen: – Feigt

I komiteen er det kun Kristelig Folkepartis representant, Jorunn Gleditsch Lossius, som har varslet at hun er imot forslaget.

Arbeiderpartiet, SV og MDG har vært klare på at de er for et forbud. Venstre har et tidligere vedtak om forbud fra landsstyret.

Senterpartiets representant Åslaug Sem-Jacobsen i komiteen sier hun personlig synes det er «feil at dette er lov i dag», men at partiet først tar stilling til saken på sitt gruppemøte neste uke.

Anette Trettebergstuen, som er blant representantene fra Ap som har foreslått et forbud, mener en utredning bare er å utsette å ta stilling til saken.

– Hvis Stortinget vedtar at vi skal ha et forbud, vil departementet uansett komme med en utredning. Jeg synes det er veldig viktig at Stortinget er klart og tydelig i denne saken. Det mener jeg vi skylder de menneskene som har stilt opp og fortalt om det de har vært igjennom.

Hun legger til:

– Hva skal de utrede, som ikke uansett vil bli gjennomgått om vi sier klart fra at vi vil ha forbud? Dette er feigt!

Ap vil likevel sekundært stemme for en utredning, om det ikke blir flertall for et forbud.

– Det er bedre enn ingenting, men det er ingen løsning. Så vi går selvfølgelig primært for vårt forslag.

