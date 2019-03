Ber Erna Solberg beklage Black Box-håndtering

Statsminister Erna Solbergs håndtering av Black Box-saken har bidratt til å legge press på ytringsfriheten, mener Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen.

Oppdatert nå nettopp







I Stortingets spørretime onsdag spør Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsmann Anette Trettebergstuen (Ap) statsminister Erna Solberg om hun vil beklage overfor Black Box og stykket «Ways of Seeing».

– Hun har i sin håndtering av Black Box-saken bidratt til å legge utilbørlig press på ytringsfriheten til et maktkritisk teaterstykke, skriver Trettebergstuen i spørsmålet til statsministeren.

Bakgrunn: Reagerer på manglende beklagelse fra statsministeren

VIL HA BLACK BOX-SVAR: Aps kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen ber om svar fra statsminister Erna Solberg. Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

les også Et overgrep mot ytringsfriheten

Hittil har Solberg nektet å komme med en slik beklagelse, tross kritikk og press fra flere hold de siste ukene, skriver NTB.

Black Box-striden

Bakgrunnen for Trettebergstuens spørsmål til statsminister Erna Solberg er striden rundt Black Box-forestillingen «Ways of Seeing», hvor boligen til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) ble vist på film.

KONTROVERSER: Teaterforestillingen «Ways of seeing» har fått mye oppmerksomhet fordi den viser opptak av blant annet justisministerens hjem. Foto: PRIVAT

Fikk du med deg? Kunstnerne bak Black Box-teatret krever erstatning

Wara og familien har de siste månedene vært utsatt for en rekke trusler og angrep, og Waras samboer Liv Anita Bertheussen har rettet skarp kritikk mot teaterforestillingen. Regissør Pia Maria Roll gikk ut og sa at angrepene «åpenbart var iscenesatt», noe som fikk statsministeren til å reagere.

– Jeg reagerer i dag når man velger å spekulere rundt dette. Jeg synes de som står bak stykket skulle latt være å spekulere. Hvis de ikke har noe kunnskap, så bør de også vente på politiets etterforskning, sa Solberg til VG 13. mars.

Statsministeren kritiserte i intervjuet også teateroppsetningen for å bidra til å gjøre det tøffere å være politiker.

Torsdag 14. mars kom nyheten om at samboeren til Tor Mikkel Wara er pågrepet og siktet av PST. Siktelsen gjelder brannen utenfor parets bolig natt til søndag 10. mars.

Uvisst når Wara er tilbake

Justisminister Tor Mikkel Wara fikk innvilget lønnet permisjon fra jobben som justisminister da siktelsen ble klar. Permisjonen går ut på fredag denne uken, og NTB skriver at han ikke har søkt om forlengelse. oOm det betyr at han er tilbake på jobb på mandag, er imidlertid uvisst – permisjonen kan forlenges, men da uten lønn, skriver NTB.

les også Amnesty om teater-siktelsen: – Ekstra alvorlig at de angriper en politisk ytring

TIl Dagbladet sier Trettebergstuen at hun mener Solberg har gått for langt med sine uttalelser i saken:

– Erna Solberg må ta innover seg at hun er statsminister og ikke kommentator. Når en statsminister kommer med uttalelser i retning av at kulturutøvere skal begrense seg og kunsten sin som ytring, går hun for langt. Det bør hun beklage.

27.03.19 10:25 Oppdatert: 27.03.19 11:00