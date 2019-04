NARKOTIKARUS: Den anonyme avsenderen skriver i tilståelsesbrevet at amerikanske Minna Thompson er uskyldig, og at Anni Nielsen Iranzo ble drept i narkotikarus. Foto: DPLAY/TVNORGE

Drapet i Holmenkollen: Dette er det hemmelige tilståelsesbrevet

Åtte måneder etter drapet på Anni Nielsen Iranzo (31) i 1974, mottok politiet et brev fra en anonym avsender, som tar på seg skylden for drapet. Brevet ble aldri viet noen oppmerksomhet.

Brevet er sendt til Kriminalsjefen, Victoria terrasse, og datert 7. februar 1975.

I brevet står det: «Herr politisjef. Beklager å måtte erkjenne at dere har tatt stor feil i Iranzo-saken. Det er nok ikke den amerikanske piken som er skyldig i drapet på fru Iranzo. Det hele er skjedd under påvirkning av narkotikarus ...»

24. april 1974 ble danskfødte Anni Nielsen Iranzo (31) funnet drept i Dagaliveien 25 i Holmenkollen i Oslo. Den 31 år gamle kvinnen lå på stuegulvet i huset der hun bodde sammen med sin mann, den spanske diplomaten Enrique Iranzo og parets datter Maria Iranzo Nielsen.

I true crime-serien «Drapet i Holmenkollen» på TVNorge er Iranzo Nielsen (49) tilbake i Oslo, for første gang siden 1974, for å søke svar på hva som skjedde da moren ble drept.

Hun ble vitne til drapet, da kun fire år gammel.

Det er Maria som finner brevet blant dokumenter i saken – 44 år senere.

Dette er saken:

– Helt oppsiktsvekkende

I 1975 ble Minna Thompson tiltalt for drapet på Anni Iranzo. Thompson hadde tidligere hatt et forhold til Annis mann, og sendte han regelmessig brev. Politiet mente motivet var sjalusi.

Thompsons norske advokat, Jonas W. Myhre, får første gang i serien se tilståelsesbrevet politiet mottok, samme året hans klient ble tiltalt.

– Jeg har aldri sett dette brevet, og jeg synes det er helt oppsiktsvekkende, sier Myhre i serien.

Advokaten mener politiet ikke har vært åpen for å etterforske andre alternativer enn «den sjalu kjæresten».

BLE TILTALT: Amerikanske Minna Thompson ble tiltalt for drapet, men Interpol-etterlysningen ble opphevet da saken ble foreldet i 1999. Foto: POLITIET/VG

Videre i brevet står det: « ... Alt skjedde uten vilje av å begå mord. Vi hadde mistanke om at det var narkostoff hos den spanske diplomaten. Og slik var det at vi oppsøkte hans hjem, og ble pågrepet av hans frue. Og dette ble gjort i narkorus og desperasjon.»

Avsenderen skriver også at den amerikanske kvinnen er uskyldig.

Les hele brevet her:

arrow-right expand-left TILSTÅELSESBREV: Sendt til kriminalsjefen 7. februar 1975.

– Virker malplassert

Da politibetjent Gunnar Larsen, som jobbet med saken, får se brevet forteller han at det er første gang han ser det. Politibetjenten sier han ikke kan huske at brevet har vært diskutert eller vist frem i det hele tatt.

– Det virker helt malplassert i saken. Hvorfor skulle Iranzo ha narkotika i leiligheten sin? spør Larsen.

– For meg, sånn umiddelbart, virker det fabrikkert for å svekke mistanken mot Minna Thompson, fortsetter han.

Den blodige blazeren

Blant beslagene i saken lå også en blazer politiet mente tilhørte en mann ved navn Truls Borch. Broren til NRKs tidligere nyhetsanker Christian Borch.

I politirapporten fra 1974 står det også at Truls Borch hadde «litt eldre kloremerker i panneregionen». Jakken ble den gang levert videre til laboratoriet.

Gunnar Larsen sier han ikke kan huske navnet Truls Borch.

I seriens fjerde episode møter Maria Christian Borch. Han forteller at broren slet med rusproblemer i 1974. Han vil heller ikke utelukke at broren kunne ha vært i kontakt med familien Iranzo.

Etter å ha sett brevet avviser journalisten at det er skrevet av broren. Han mener håndskriften er en annen.

Brevet ble den gang testet for fingeravtrykk, men politiet fant ingenting av interesse.

Politiet har ikke mulighet til å gjøre nye DNA-undersøkelser av bevismaterialet, ettersom de ikke kan gjenoppta etterforskningen når saken er foreldet.

Saken ble foreldet i 1999, og innebærer at ingen lenger kan dømmes for drapet.

Vurderte politisk motiv

13. januar 1974 kom det informasjon om at den spanske venstreradikal nasjonalistisk separatistgruppen ETA planla å kidnappe spanske diplomatiske representanter.

Det hadde vært trusler rettet mot spanske ambassader, blant annet i Norge.

Politibetjent Larsen forteller at det fremkom i etterforskningen at det kunne være et politisk drap, men at opplysninger fra ambassaden gjorde at mistanken i den retningen ble svakere.

– Det var ikke noe som kunne bekrefte at det var noe politisk, sier han i serien.

DREPT: 24. april 1974 ble danskfødte Anni Nielsen Iranzo (31) funnet drept i Dagaliveien 25 i Holmenkollen i Oslo. Her er hun sammen med ektemannen, den spanske diplomaten Enrique Iranzo. Foto: Scanpix

Den mystiske kvinnen

Thompsons norske forsvarer Jonas W. Myhre sier han har kommet med forslag til supplerende etterforskning i saken.

I serien trekker han frem vitnet Carl Chollhaug, som meldte seg fire måneder etter draper.

Vitne fortalte at rundt en time etter drapet banket en person på bilruten hans, og satte seg inn i bilen. Passasjeren ønsket å bli kjørt til Henie Onstad Kunstsenter.

Her ble flere blodige klesplagg funnet dagen etter drapet. Blodet kom fra Anni Iranzo.

Kvinnen bar på en slags striesekk ifølge vitnet.

Chollhaug ble aldri nevnt i politiets sluttrapport til påtalemyndigheten. Tilståelsesdokumentet og beslaget av blazeren ble heller ikke nevnt i dokumentene Riksadvokaten fikk.

I en pressemelding onsdag skriver Discovery at ny informasjon i saken til at episode fem blir forsinket til strømmetjenesten Dplay.

Publisert: 03.04.19 kl. 19:10