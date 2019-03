I RETTEN: Skuespilleren Jussie Smollett ankommer her en høring i Chicago tidligere i mars. Foto: Matt Marton / TT NYHETSBYRÅN

Frafaller siktelsen mot Jussie Smollett

«Empire»-skuespilleren var mistenkt for å ha diktet opp å ha blitt angrepet. Nå skal han ifølge sine advokater være renvasket.

Nå nettopp







Tirsdag sier advokatene i en uttalelse til amerikanske medier at Jussie Smollett ikke lenger er siktet for noe.

«Jussie ble angrepet av to personer han ikke var i stand til å identifisere 29. januar. Han var et offer som ble bakvasket og fremstilt som gjerningsmann», heter det i uttalelsen.

Dette er den hittil siste av svært mange vendinger historien om Jussie Smollett har tatt siden han i januar anmeldte et overfall. Stjernen forklarte at han ble angrepet av to mann som kom med homofobe og rasistiske skjellsord.

Takker for støtten

– Jeg har snakket sant på alle mulige måter siden første dag, sier Smollett.

Skuespilleren sier at han nå vil begynne å jobbe igjen, og gå videre i livet. Tirsdag takket han familie, venner og støttespillere som har hjulpet han gjennom den vanskelige tiden.

Statsadvokaten i Chicago har foreløpig ikke kommet med noen forklaring på hvorfor siktelsen mot Smollett er frafalt. Selv forklarer 36-åringen at han aldri frivillig ville ha påført familien sin en slik smerte.

– Jeg ville ikke ha vært i stand til å gjøre noe av det jeg har blitt anklaget for, fortsetter han.

Sympatimeldinger

Påtalemyndigheten mente den profilerte skuespilleren og LHBT-aktivisten selv hadde iscenesatt angrepet og i februar ble han pågrepet og siktet i saken. Han ble senere løslatt mot en kausjon på 100.000 kroner. Han har hele tiden nektet straffskyld.

9. mars meldte amerikanske medier at Smollett var tiltalt for 16 tilfeller av brudd på offentlig ro og orden fordi han hadde avgitt falsk forklaring.

36-åringen fikk sterke sympatierklæringer i USA da han fortalte at han var blitt utsatt for hatkriminalitet.

Ifølge skuespilleren ropte de rasistiske og homofiendtlige skjellsord mens de slo, helte blekemiddel på ham og la en løkke rundt halsen hans. Et av slagordene var «dette er MAGA-land», ifølge Smollett, som henviser til president Donald Trumps slagord «Make America Great Again».

26.03.19 18:44