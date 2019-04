USIKKERHET: Flystreiken kan føre til at Julian ikke får operert i neste uke. Foto: Privat

Julian (1 1/2) skal hjerteopereres – flyet kan bli kansellert

Men så lenge avgangen ikke er kansellert får ikke mor Tina Gjøvik booket om til nytt fly. – Nye flybilletter nå koster 11.000, og det er ikke bare å kjøpe det på dagen for en vanlig familie, sier mor Tina Gjøvik.

Julian (1 1/2 år) skal etter planen opereres for hull i hjertet på Rikshospitalet på tirsdag. Undersøkelser og ultralyd i forkant skal finne sted på mandag, men med SAS-streiken i bakhodet er det usikkert for mor Tina Gjøvik om det i det hele tatt vil gå et fly på ruten Tromsø-Oslo.

– Vi har ikke fått noen avklaring på hva som skjer. Akkurat nå venter vi og ser an, sier Gjøvik til VG i 12-tiden fredag.

Like før har hun sjekket prisen for nye flybilletter. Fredag formiddag lå de på 11.000 kroner stykket.

– Foreløpig vet vi ikke om flyet blir kansellert. Dermed får vi heller ikke booket om billettene gratis, men om vi skal vente, risikerer vi at det ikke er ledige billetter når det først blir bekreftet, sier hun til VG.

Hun sier at hun lenge forsøkte å ringe SAS for å få en bekreftelse på at mandagens fly kunne refunderes, men uten å lykkes. Fra SAS’ internasjonale Twitter-konto har Gjøvik fått til svar at kun fredagens flyginger er kansellert, og at man håper på en løsning på streiken innen mandag.

Siden er det blitt bekreftet at også lørdagens avganger kanselleres.

– Hvis jeg skal kjøpe nye billetter i dag koster det 11.000, og det er ikke bare å betale den summen på dagen for en vanlig familie, sier hun.

Timeavtale i vinter

Gjøvik forteller at sønnens operasjon har vært planlagt siden desember, og at de fikk timen booket like etter jul.

– Det er ikke livstruende, men han er såpass plaget at dette at det ble bestemt at han bør opereres allerede nå. Det har krevd en del forberedelser. Det er viktig at han er frisk før han legges inn, så vi har måttet sørge for at ingen av barna har blitt syke i forkant. Det er også en kabal med barnevakt, sier hun.

Hull i hjertet, eller ASD, er en medfødt hjertefeil. Det fører ikke umiddelbart til helseproblemer, men reduserer mengden sirkulerende oksygen, som fører til ekstra belastning for hjerte og lunger.

– Hvis han blir forkjølet, tar det ofte lang tid før han blir frisk, for eksempel, forteller Gjøvik.

Gjøvik sier at hun har full forståelse for at ikke alle passasjerene kan få spesiell behandling under en streik.

– Jeg føler likevel at når det er snakk om en hjerteoperasjon bør det være mulig å få ordnet dette, sier hun til VG.

Klarer ikke hjelpe alle

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS sier til VG at det har mange utfordringer knyttet til de kansellerte flygingene, men han erkjenner at enkelte situasjoner kan skape være viktigere enn andre for de reisende.

Han bekrefter at det i en lengre periode har vært mulig å få booke om billetter til avgangene denne helgen, men at dette foreløpig ikke er mulig på avganger i neste uke.

- Det er veldig vanskelig å vite når denne streiken er over, men den vil jo være det på et tidspunkt. Men det som beskrives her er en sak vi gjerne vil se på, så kan vi kanskje bistå med å redusere usikkerheten for disse reisende, sier Johansen til VG.

