Politiet: Billist slo til annen fører gjentatte ganger etter kollisjon

Det oppsto et basketak etter en kollisjon ved Rena torsdag ettermiddag. Føreren av en Tesla slo gjentatte ganger sjåføren av den andre bilen i ansiktet, ifølge politiet.

Nå nettopp







Ifølge politiet forsøkte føreren av Teslaen å komme forbi personbilen foran, men skal ha blitt hindret ved at personbilen la seg inn mot midten av kjørebanen.

– Det endte da med at Teslaen kjørte inn i bakenden på bilen foran, forteller Atle B. Von Obstfelder, operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, til VG.

Ulykken fant sted på riksvei 3 ved Rena.

Etter kollisjonen oppsto det et munnhuggeri mellom de to førerne, som politiet forteller at er to menn i 30-årene fra Akershus. Dette utviklet seg videre til et basketak.

– Eieren av bilen som ikke ville slippe Teslaen forbi, ble slått til flere ganger av eieren av Teslaen. Vi fikk relativt mange 112- meldinger på dette, fordi folk så at det ble et basketak, forteller operasjonslederen.

Nordgående felt er stengt, og det har oppstått en del trafikale problemer på grunn av trafikkulykken, opplyser politiet.

Det er ikke snakk om alvorlig personskade, og Obstfelder forteller at eieren av personbilen fikk det han beskriver som «klaps».

Politiet jobber nå med å få klarhet i hvorfor personbilen ikke ville slippe Teslaen forbi, og fullstendig hendelsesforløp.

Publisert: 18.04.19 kl. 17:08