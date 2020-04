LÆRT AV SITUASJONEN: Det er nå fem døde ved Stener Heyerdahl omsorgssenter i Kristiandsand. Kommuneoverlege Dagfinn Harr innrømmer at det er en katastrofe. Foto: Gøran Bohlin, VG

Kommuneoverlege om fem dødsfall på samme sykehjem: – En katastrofe

KRISTIANSAND (VG) Onsdag døde den femte coronapasienten på Stener Heyerdahl omsorgssenter i Kristiansand. Kommuneoverlege Dagfinn Haarr erkjenner at de burde ha satt ansatte i karantene.

Kveldssolen kaster skygge på plenen til Kristiansands kommuneoverlege Dagfinn Haarr.

Her på Andøya, drøyt åtte kilometer fra sentrum, er han omringet av sørlandsidyll. På jobb leder han kommunens kamp mot coronaviruset.

– Jeg har vært doktor i 41 år, allmennpraktiker i 25 år, kommuneoverlege og assisterende kommuneoverlege stort sett hele tiden, og litt bydelshelsesjef. Nå får jeg brukt absolutt alt, sier Haarr.

Onsdag gikk han og resten av kommuneledelsen ut med nyheten om det femte coronadødsfallet ved den samme avdelingen på Stener Heyerdahl omsorgssenter.

På grunn av taushetsplikten vil ikke Haarr si noe om kjønn og alder på den døde. Han slår imidlertid fast at det dreide seg om en person med underliggende sykdommer.

– Samtlige døde på våre omsorgsinstitusjoner har vært gamle mennesker med alvorlige sykdommer, sier han.

Dødsfallet er det syvende relatert til coronasmitte i Kristiansand.

Spredte seg ubemerket

Kommunen kan fortsatt ikke med sikkerhet slå fast hvor smitten kom fra. Trolig kom den med en ansatt uten symptomer i tidsrommet 19. – 20. mars.

Deretter spredte smitten seg ubemerket og ukontrollert gjennom en uke. Fra første pasient startet å vise tegn på symptomer, gikk det kort tid til de to første dødsfallene ved omsorgssenteret 30. mars.

CORONASMITTE: Femte beboer ved samme sykehjem bekreftet død etter coronasmitte ved Stener Heyerdahl omsorgssenter i Kristiansand. Foto: Gøran Bohlin / VG

Haarr har fått hard kritikk for sin beslutning om ikke å innføre karantene blant de ansatte på sykehjemmet.

– Det skulle vi ha gjort. Problemet var at den hadde spredt seg så lenge, at samtlige av de ansatte i prinsippet måtte ha blitt satt i karantene. Det opplevde jeg som et veldig dårlig tiltak, sier han og utdyper:

– Hvis vi skulle ha plukket ut noen til å sitte i karantene, måtte de ha vært hjemme uten den psykososiale oppfølgingen som vi mener at vi må kunne gi dem. Heldigvis har det ikke ført til at noen flere ansatte har blitt syke.

Psykolog til stede under testingen

For ni dager siden, etter det første dødsfallet, ble alle pasientene testet. En psykolog var til stede da de ansatte ble testet to dager senere.

– Noen har takket ja til psykososial oppfølging, sier Haarr.

Nå er de ansatte som har testet positivt isolert, og de smittede beboerne plassert på en egen avdeling. Kommuneoverlegen er også mer optimistisk enn tidligere.

– Jeg er ikke bekymret for situasjonen videre, men jeg har vært veldig bekymret. Særlig mandag for ni dager siden, da vi testet alle pasientene og planla å teste alle de ansatte. Da var den uavklart og bekymringsfull, men nå har vi oversikt og kontroll på situasjonen.

– Stener Heyerdahl var en katastrofe, det er ikke til å legge skjul på, sier han.

Haarr mener de har lært mye av situasjonen på omsorgssenteret, og sier at de nå opererer med større sikkerhetsmarginer.

Savner perspektiv rundt dødsfallene

Selv om kommuneoverlegen forstår at interessen rundt coronadødsfallene er stor, mener han at de må settes i perspektiv.

Ifølge Haarr har Kristiansands 15 omsorgssentre i snitt ti dødsfall i uken. Det tilsvarer 50 døde de siste fem ukene. Han viser til at 7 av dem coronadødsfall. 43 er ikke knyttet til corona.

SOLIDARISK SAMFUNN: Kommuneoverlege Dagfinn Harr håper at folk tar mer hensyn til hverandre etter coronakrisen. Foto: Gøran Bohlin / VG

– Det er en ekstraordinær situasjon?

– Det er det, og det er klart det må være interesse for dette. For dødstallene er skremmende i andre land.

Drømmer om et mer solidarisk samfunn

På tur i marka opplever kommuneoverlegen at folk er solidariske og omsorgsfulle i en vanskelig tid.

Det er nettopp det han håper vil komme ut av krisen; et mer solidarisk samfunn.

– At folk tar mer hensyn til hverandre. At vi ikke anser det materielle som det aller viktigste, for trolig kommer vi til å redusere vår levestandard i tiden fremover. Jeg håper det medfører at det blir satt mer pris på menneskelige kvaliteter, sier han.

– Digital kontakt er ikke det samme som analog kontakt. Analog kontakt med to meters avstand er også god kontakt. Da kan du se øynene, og da kan du se sjelen. Det må vi gjøre litt av og til.

