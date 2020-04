FUNNET AV FISKER: Det var tirsdag 7. april at et vitne som var på fisketur fant et lik i fjæra mellom Trolla og Flakk utenfor Trondheim. Funnet gjorde at politiet startet drapsetterforskning. Foto: SCANPIX

Ektemann drapssiktet: – Meldte aldri kona savnet

I en drøy uke før firebarnsmoren i 30-årene ble funnet død i fjæra like utenfor Trondheim var ektemannen flere ganger i kontakt med politiet. Nå er han siktet for drap.

Fredag 27. mars: Politiets etterforskning så langt tyder på at den avdøde firebarnsmoren fra Eritrea var i live denne dagen.

– Ut fra informasjonen som foreligger nå, så er det grunn til å tro at hun var i live da. Det er baser på opplysninger fra enkelte vitneavhør og elektroniske spor, men det er uvisst når hun ble drept etter den dagen, sier politiadvokat Bente Bøklepp i Trøndelag politidistrikt til VG.







Tirsdag 31. mars: Fire dager etter det antatt siste livstegnet fra firebarnsmoren i 30-årene tar ektemannen kontakt med politiet for første gang. I samtalen forteller han at kona har vært borte fra familiens hjem siden 28. mars, altså i tre dager.

I løpet av den påfølgende uken er ektemannen i kontakt med politiet flere ganger.

– Ut fra informasjonen vi fikk gjorde vi enkelte undersøkelser. Det ble vurdert at det ikke forelå noe straffbart på det tidspunktet og at det ikke skulle iverksettes en omfattende etterforskning, sier politiadvokaten, som ikke ønsker å gå i detalj om disse samtalene

– Men det ble ikke inngitt en formell savnetmelding, sier politiadvokaten.

PÅFØRT VOLD: Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at den avdøde firebarnsmoren ble påført ytre vold, men det er uklart for politiet om det ble brukt en gjenstand eller våpen i forbindelse med det antatte drapet. Foto: SCANPIX

Meldt savnet av familiemedlem

Søndag 5. april: Ni dager etter det antatt siste livstegnet fra firebarnsmoren, tok et annet familiemedlem kontakt med politiet og meldte henne formelt savnet. Det aktuelle familiemedlemmet var ingen av parets fire mindreårige barn, ifølge politiet.

– Vi fikk melding om at hun hadde vært borte i flere dager. Jeg vil ikke si noe om innholdet i samtalen. Det må kartlegges og ettergås, sier Bøklepp.

Tirsdag 7. april cirka kl. 12: Elleve dager etter det antatt siste livstegnet ble firebarnsmoren funnet død i fjæra mellom Trolla og Flakk, like utenfor Trondheim. Det var et vitne som skulle på fisketur som varslet politiet om den avdøde kvinnen.

– Da avdøde ble funnet, så visste vi ikke hvem det var. Når vi finner et lik, går vi automatisk gjennom savnetmeldinger, sier politiadvokaten.

Parallelt med dette arbeidet ble avdøde obdusert om ettermiddagen, noe som ga politiet sikkert identitet på firebarnsmoren fra Eritrea.

– Vi setter da sakene i sammenheng og etterforsker ytterligere rundt opplysningene som vi har fått. Det er lettere å undersøke bevegelsene til fornærmede når vi vet hvem hun er, og mistanken ble rettet mot ektemannen, sier Bøklepp.

Tirsdag 7. april kl. 22.15: Om lag ti timer etter at firebarnsmoren ble funnet død i fjæra, ble ektemannen pågrepet og siktet for drap.

– Hva utløste pågripelsen av ektemannen?

– Det er et samlet bevisbilde som gjør at vi mener mistanken mot ham er såpass begrunnet at vi kunne gå til en pågripelse, men det er for tidlig å gå i detalj om dette, svarer politiadvokaten.

– Påført vold

Den døde kvinnen skal ikke ha ligget lenge i fjæra, men det er uklart for politiet om hvor hun skal ha blitt drept. Politiet opplyser imidlertid at det så langt ikke er noe som tyder på at hun har ligget i sjøen eller blitt skylt på land.

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at avdøde har blitt påført vold, mens dødstidspunktet fortsatt er uklart.

– Men det er for tidlig å si om det er brukt gjenstand eller våpen. Det er en del av den taktiske etterforskningen, sier politiadvokaten.

Ekteparet er bosatt sør for Trondheim og har fire mindreårige barn sammen. Den drapssiktede ektemannen er ikke norsk statsborger, ifølge politiet.

I timene etter pågripelsen satt han i et innledende avhør, der han nektet straffskyld for drap.

Politiadvokaten opplyser at siktede avhøres på nytt onsdag ettermiddag og kveld.

Ektemannens forsvarer, advokat Kolbjørn Lium, har ikke besvart VGs henvendelser onsdag.

Ransaker drapssiktedes bil

Politiets drapsetterforskere er i full gang med tekniske undersøkelser, deriblant i ekteparets bolig og bil.

I tillegg kartlegges siktedes og avdødes bevegelser gjennom blant annet elektroniske spor som for eksempel telefonene deres, samt at videokameraer i nærområdet av bopel innhentes og vitneavhør gjennomføres.

– Vi kan aldri utelukke flere pågripelser, sier politiadvokaten.

Den drapssiktede ektemannen fremstilles for varetekt i Sør-Trøndelag tingrett torsdag klokken 12.

Politiet har vært i kontakt med Kripos og vurdert bistand, men det er foreløpig ikke tatt stilling til om det er behov.

Sigrun Dybvad er oppnevnt som bistandsadvokat for ekteparets mindreårige barn.

– Ut i fra opplysningene jeg har, så ivaretas de godt av det offentlige. De skal også gjennom tilrettelagte avhør, sier Dybvad til VG.

