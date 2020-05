EGNE BILER: Taxisentralen 0-Taxi har satt av egne biler for dem som ønsker ekstra smitteverntiltak. Foto: Privat

Tilbyr egne taxier med krav om munnbind

Taxiselskapet 0-Taxi har satt av egne biler hvor både passasjerer og sjåfører må ha på seg munnbind og engangshansker.

For mindre enn 10 minutter siden

– Det er mange som er engstelige. Vi ser at folk har begynt å bruke munnbind i butikkene og på gaten. Folk er generelt flinke til å holde avstand og vaske hendene sine, men i en taxi sitter man veldig tett på hverandre. Da kan viruset fort spre seg, sier daglig leder i 0-Taxi, Carsten Mørch von der Fehr.

Taxiene skal også ha håndsprit tilgjengelig.

– Dette tilbudet er både for å beskytte sjåførene og for å beskytte kundene, sier han.

les også Lite bråk fra russen første helgen i mai

– Foretrukket på holdeplassene

Taxisentralen har kjøpt inn munnbind og hansker som de tilbyr passasjerer som bestiller taxien å kjøpe, dersom de ikke selv har. Taxiselskapet kjører i Asker og Bærum og i Oslo.

Ifølge Mørch von der Fehr har tilbudet blitt godt mottatt.

SMITTEVERN: Taxiselskapet sier de har fått gode tilbakemeldinger på tilbudet. Foto: Privat

Har færre kunder

Samtidig mener han at det er lite grunnlag for å si om tilbudet er en suksess eller ikke, da det generelt er færre som tar taxi nå enn tidligere.

Næringen har blitt hardt rammet av coronakrisen, og ifølge Mørch von der Fehr hadde 0-Taxi for noen uker siden en nedgang i antall taxiturer på 90 til 95 prosent.

– Nå har det tatt seg litt opp, men ikke mye. Vi har kun et titalls turer per dag. Nå ligger nedgangen på rundt 85 til 90 prosent, sier han.

VG har vært i kontakt med både Oslo Taxi og Norgestaxi. De tilbyr ikke munnbind til sine kunder, men viser til regler for sjåførene, som går på håndhygiene og vask av overflater, samt at sjåføren selv skal bruke Antibac, og ha dette tilgjengelig for kunden.

Oslo Taxi oppfordrer også kundene til å betale med vipps.

Følger retningslinjer fra FHI

– Smittevern er noe taxinæringen har hatt et enormt fokus på helt siden februar. Det gjelder mellom annet vasking av seter og områder som passasjerer tar på hyppig, som beltespenner og dørhåndtak, sier direktør i Norges Taxiforbund, Hanne Skåle Thowsen.

Taxinæringen har fått retningslinjer fra Folkehelseinstituttet som alle i næringen skal følge. Utover det, er det opp til hver enkelt taxisentral hvilke tiltak de ønsker å innføre. Hun er positiv til at taxisentraler og sjåfører gjør egne tiltak for å styrke smittevernet.

les også Full drosjekrise etter coronatiltakene: Permitterer ansatte og selger biler

– Det kan være spesielt for dem som har underliggende sykdommer eller av andre årsaker ønsker det. Det at man kan gjøre ulike tiltak for at passasjerene skal føle seg trygge, er viktig, sier hun.

Taxiforbund-direktøren opplever at taxisjåfører generelt er veldig opptatt av smittevern.

– Det er flere som praktiserer at man ikke har mer enn to passasjerer, og de må bo i samme husstand. Å finne egne løsninger, som tydeligvis 0-Taxi har gjort, kan være fint for dem som har ekstra behov eller er i en risikogruppe, sier direktøren.

Publisert: 03.05.20 kl. 13:54

Les også

Mer om taxi Koronaviruset Munnbind biler Tilbud Coronaviruset

Fra andre aviser