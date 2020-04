KREVER TILTAK: Partileder Siv Jensen (Frp) mener folk som med viten og vilje setter seg i karantene, må fratas retten til ytelser i karanteneperioden. Foto: Terje Pedersen

Siv Jensen ber harryhandlere skjerpe seg: – Ren dumskap

Frp-lederen går hardt ut mot folk som må i karantene etter å ha krysset grensen. – Ikke greit hvis man i neste øyeblikk forlanger penger fra myndighetene.

Bakgrunnen for utspillet er at 2350 personer ble pålagt karantene etter å ha krysset grensen i påskeuken.

Siv Jensen er vanligvis en forkjemper for grensehandel. I 2012 gikk partilederen til valg på å doble tollkvotene for personer som krysser grensen for å handle.

Hun understreker at harryhandel er «helt fabelaktig» i en normalsituasjon.

– Men når man vet at det å krysse grensen til Sverige betyr at man drar hjem igjen i karantene – med noen pakker billig bacon under armen – er det ikke greit hvis man i neste øyeblikk forlanger penger fra myndighetene, sier hun.

Sverige ble 17. mars omfattet av regjeringens karanteneregler. Det innebærer at personer som krysser grensen, må i 14 dagers karantene når de returnerer til Norge.

– Frekkhetens nådegave

Jensen peker på at Stortinget har hastebehandlet både nytt regelverk for omsorgspenger og endringer i permitteringsreglene.

Dette for å sikre at folk som kommer i en krevende økonomisk situasjon som følge av krisen, skal få midler til livsopphold.

– Vi gjorde det vel vitende om at mange mennesker kom til å få det kjempevanskelig. Så velger man med viten og vilje å reise av gårde midt oppi dette, og har frekkhetens nådegave til å be om sykepenger, sier partilederen.

– Finnes det grunnlag for å hevde at det faktisk skjer?

– Vi ser at muligheten finnes, sier hun.

Kan miste retten til ytelser

NRK omtalte torsdag et utkast overlevert fra NAV til Sosial- og arbeidsdepartementet.

Forslaget innebærer at folk som med viten og vilje setter seg i karantene, risikere å miste retten til lønn, sykepenger eller dagpenger i 14-dagers perioden.

– Det er jeg ikke bare enig i, jeg mener at det må skje veldig fort; at det kommer en kraftig innskjerping, slik at man blir avskåret fra muligheten til å få velferdsytelser i en sånn situasjon, sier Frp-lederen og tilføyer:

– Vi skal stille opp og ha gode ordninger for folk som er i en reelt vanskelig situasjon. Vi skal ikke kaste penger etter folk som gjør sånne ting av ren dumskap.

Politiet: Oppfordret folk til ikke å krysse grensen

2000 av karantenepåbudene i påsken ble gitt av Øst politidistrikt. De øvrige 350 ble gitt av Innlandet.

Det reelle antallet på folk som må i karantene etter å ha krysset grensen, antas imidlertid å være høyere.

Stabssjef Pål Erik Teigen mener det er kritikkverdig at folk trosser politiets oppfordring.

– Vi oppfordret folk til ikke å krysse grensen. Så opplever vi likevel at folk tar seg over. Nå håper vi at folk respekterer føringene som har blitt gitt og beveger seg minst mulig – i hvert fall ikke til Sverige, sier Teigen.

Frykter at folk tar med seg smitte

Han er særlig bekymret for smittesituasjonen i nabolandet. Torsdag er 12.450 personer bekreftet smittet, og 1333 personer har dødd som følge av viruset.

– Vi har en viss kontroll her i Innlandet, og det ønsker vi å fortsette med, sier stabssjefen.

Teigen sier han forstår at det er uvant for nordmenn som bor nær grensen, å ikke kunne krysse den for å handle.

Samtidig mener han at folk nå må ta en pause fra harryhandelen.

– Jeg ber folk være forsiktige med å reise over, til vi vet litt mer og ser hvordan dette utvikler seg, sier Teigen.

