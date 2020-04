ÅPNER IGJEN: Barnehager og småskolen forbereder seg nå på å ta imot barn 20. og 27. april. Bildet er fra en skole i Trondheim hvor en gruppe barn leker i gymsalen fra 2017. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Tobarnsmor om barnehage- og skoleåpningen: – Jeg er kjempeskeptisk

Ingen vet hvor mange foreldre som vil holde barna hjemme når småskolen og barnehagen åpner igjen. Tobarnsmor Lorraine Håland er skeptisk til om smittevernet kan ivaretas hos de små.

For mindre enn 10 minutter siden

Tirsdag ble det klart at regjeringen viderefører alle tiltak etter påske, med en gradvis oppmykning fra 20. april. Da åpner barnehagene, 27. april åpner dørene til skolen for første- til fjerdeklassingene.

– Lærere og andre ansatte skal ikke være i tvil om hvor mange barn, hvor tett på hverandre man kan være eller hvordan man skal organisere hverdagen. Den informasjonen vil komme i god tid før åpning, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) under tirsdagens pressekonferanse og la til:

– Det skal være trygt for alle foreldre, alle ansatte skal være trygge, og alle barn skal være trygge på at de kan få en klem hvis de trenger det.

Spørsmålet er om mange foreldre likevel velger å holde barna hjemme. Kommunesektorens organisasjon, KS, har allerede uttrykt bekymring for at mange kan velge å holde barna hjemme ved en delvis åpning av skolene.

– Jeg er kjempeskeptisk, sier Lorraine Håland fra Kristiansand til VG.

– Forstår ikke smittevern

Hun har to barn på åtte og to og et halvt år. Det er spesielt den yngste datteren hun er bekymret for.

– Jeg syns de leker litt med helsa til de minste. Barna har ikke forutsetning for å forstå smittevern, sier Håland og legger til at hun er bekymret for at barna kan smitte andre familiemedlemmer som har risikosykdommer.

Sønnen går på en privatskole med små klasser, forteller Håland.

– Det er ikke så mange på den skolen. Hadde han gått på en offentlig skole hadde jeg vært mer skeptisk, sier hun.

les også Utfordrende å åpne barnehager: – Foreldre skal være trygge

LÆRER: Jane Camilla Bjørnerås sier hun ikke ville sendt sine barn på skolen dersom de hadde gått i første- til fjerdeklasse. Foto: Privat

– Kan smitte andre

Slik VG har omtalt tidligere, viser de tilgjengelige tallene at det er få barn blant de registrerte smittekildene så langt. FHIs oppsummering av forskningen på barn og coronasmitte fra 23. mars, viser at bare fire av 410 sannsynlige smittekilder barn. Barn ser også ut til å få mildere symptomer enn voksne.

Dette gjentas i en FHI-rapport fra 5. april, men det understrekes at det er for tidlig å si om barn spiller en vesentlig rolle i smittespredningen.

Barneskolelærer og trebarnsmor Jane Camilla Bjørnerås mener vi vet for lite om smittespredningen.

– Om det ikke er barna som blir sykest, kan de smitte de som er rundt seg, sier Bjørnerås til VG.

Både Bjørnerås og Håland mener de eldste barna burde begynt på skolen først.

– Jeg ville ikke sendt barna på skolen hvis jeg hadde hatt så små barn, sier Bjørnerås.

les også Slik kan coronakrisen påvirke 2020

Underviser andre- og fjerdetrinn

Hennes barn går ikke i småskolen, men Bjørnerås underviser både andre og fjerde trinn i Indre Østfold kommune, blant annet i gym.

– Gymmen kan bli veldig interessant med andreklassinger. Jeg hadde vært bekymret for å sende en sjuåring på skolen, fordi jeg vet at en sjuåring trenger mye hjelp til å forstå smittevern, sier hun.

Kunnskapsdepartementet utarbeider nå konkrete veiledere for å unngå smitte. Disse skal være klare 16. og 20. april, for henholdsvis barnehager og skoler.

Barn som selv har risikosykdommer eller familiemedlemmer i risikogruppen skal ifølge retningslinjene holde seg hjemme. Kunnskapsdepartementet opplyser til VG at de ikke har en nasjonal oversikt over hvor mange barn dette dreier seg om.

Barneskolelærer Bjørnerås sier hun er spent på hvordan avgrensingen skal skje.

– Hvis de er forkjøla, men ikke har underliggende sykdommer, skal de da dra på skolen? Hvor setter man grensa? spør hun.

les også Immunolog: – Jeg vil unngå denne sykdommen til det finnes en vaksine

Opplæringsplikt

Det er ikke skoleplikt i Norge, men en såkalt opplæringsplikt. Den går ut på at barn har plikt og rett til tiårig grunnskoleopplæring fra barnet fyller seks år.

Opplæringen trenger ikke skje i offentlige skoler, men kan gis som hjemmeundervisning eller i privatskole.

Utvalget som var satt ned for å se på tiltak i skoler og barnehager fraråder at foresatte selv får velge om barna skal på skolen, og sier at foresatte da «ikke kan forvente å få tilrettelagt opplæring i hjemmet hvis de har tilbud om opplæring på skolen».

les også Ekspertene og Erna er ikke enige

MYKER OPP: Tirsdag besluttet regjeringen å åpne Norge gradvis. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Forstår engstelsen

Kunnskapsdepartementet stiller seg bak anbefalingen.

– Foreldre som velger å ikke sende barna på skolen, må selv ivareta opplæringsplikten, skriver Aina Johansen, statssekretær i Kunnskapsdepartementet i en e-post til VG.

– Vi kan ikke forvente at skolene lager egne opplegg for elever som holdes hjemme. Det vil være en krevende nok situasjon for skolene å differensiere tilbudet mellom de ulike trinnene. Mange lærere underviser for eksempel på flere trinn.

Hun gjentar at det skal være trygt å sende barna i barnehage og på skolen.

– Vi har forståelse for at folk er engstelige, derfor mener vi det er så viktig at vi gjenåpner gradvis og at barnehager og skoler får god tid til å forberede seg.

Statsminister Erna Solberg sa tirsdag at ambisjonen er «at alle elever på en eller annen måte skal komme tilbake til skolen før sommeren».

Publisert: 10.04.20 kl. 15:09

Fra andre aviser