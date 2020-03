BEKYMRET: Direktør på Sykehuset Østfold, Hege Gjessing, frykter at flere pasienter som burde vært i kontakt med helsevesenet, sitter hjemme og blir sykere. Foto: Robert S. Eik

Flere sykehussenger står tomme: – Bekymret for pasientene

Østfolds største sykehus har de siste årene vært overfylt og overbelastet, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Nå står omtrent 20 prosent av sengene tomme.

– Vi har mange tusen avlyste avtaler. Mange pasienter avlyser avtalene selv, på grunn av situasjonen. De vil ikke til sykehuset nå, sier administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Hege Gjessing.

Sykehuset Østfold har slitt med et overbelegg siden det nye sykehuset på Kalnes sto ferdig i 2015. Ifølge nasjonale anbefalinger skal sykehusene i Norge helst ha et belegg på 85 prosent – slik at det alltid er ledig plass ved akutte hendelser.

– Vi er bekymret

Ifølge de nyeste tallene fra SSB hadde sykehuset Østfold et belegg på 102 prosent i 2018 – det vil si at sykehuset var overfylt, og måtte belage seg på å ha pasienter på gangen.

I dag er situasjonen en ganske annen:

For mens sykehuset bygger ut egne intensiv-post for corona-pasienter og gjør om ordinære avdelinger til corona-avdelinger, avlyser stadig flere pasienter sine oppsatte avtaler.

Det har ført til at sykehuset i dag har mellom 80–100 tomme senger i uken. Totalt har sykehuset 499 somatiske senger.

– Vi er bekymret for at mange i risikogruppen holder seg hjemme. Dette er pasienter med blant annet hjerte-, lunge- og kar-problematikk, som trenger oppfølging av helsevesenet, sier Gjessing.

Helsedirektoratet opplyste forrige uke at 1,6 millioner nordmenn befinner seg i risikogruppen. Det vil si at de kan bli alvorlig syke dersom de blir smittet av coronaviruset.

I faktaboksen under kan du se helsemyndighetenes råd til personer i risikogruppen:

Råd til de i risikogruppene Her er de nye rådene til de som tilhører risikogruppene: Vær hjemme så mye som mulig

Vær hjemme til du er frisk hvis du har symptomer på sykdom

Hvis du skal ut: Unngå steder mange mennesker samles.

Ikke bruk offentlig transport, særlig i rushtiden.

Vask hendene ofte, og ha med og bruk håndsprit der det ikke er tilgang på såpe og vann.

Be venner, naboer og familie ringe og varsle før de kommer på besøk.

Har de nylig vært i utlandet eller vært syke, nøy dere med en prat på telefonen. Vis mer

Drar ikke til fastlegen

Pasient- og brukerombudet deler bekymringen. En landsdekkende oversikt VG har fått fra ombudene i Norge, viser at de fleste henvendelser om coronautbruddet dreier seg om bekymring knyttet til fastlegen.

– Vi er bekymret for at kronikere ikke går til legen, fordi de er redd for å bli smittet, eller fordi de har fått en forståelse for at de må vente med å henvende seg fordi legen har viktigere ting å ta seg av, sier pasient- og brukerombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen til VG.

Mange er bekymret for om fastlegen har gode nok smitteverntiltak til at det er trygt å møte opp fysisk på kontoret.

Kristensen understreker at ikke alle deler av befolkningen er vant til å bruke teknologiske hjelpemidler for å komme i kontakt med lege via video.

Derfor er det viktig at kommunehelsetjenesten fanger opp disse, mener pasientombud i Møre og Romsdal, Hanne Haavde Stenseth.

– Det ene er at de som blir syke av corona må ivaretas. Det andre er de som har kroniske sykdommer fra før, som også er avhengige av et tilgjengelige helsetilbud, må få forsvarlig helsehjelp, sier hun til VG.

– Det er allerede en bekymring at folk ikke tar kontakt med fastlegen. Det er viktig å formidle at man skal ta kontakt når man har behov for hjelp, sier hun.

RUSTER OPP: Sykehuset Østfold har bestilt flere nye senger for å takle corona-epidemien. Samtidig står flere av de «vanlige» sengene tomme. Foto: Gisle Oddstad

Direktør: Folk unngår å søke hjelp

Direktør ved Sykehuset Østfold, Hege Gjessing, medgir at en del planlagt behandling er avlyst av sykehuset. Hun er likevel overrasket over at pasientene også avlyser timer i så stor grad.

– Akkurat nå står vi i en litt uvant og helt annen situasjon. Mange pasienter velger å ikke komme til sykehuset, og elektiv planlagt behandling er tatt ned. Samtidig er det roligere i akuttmottaket, fordi det skjer mindre ulykker, skader og brudd. Det merkes veldig godt.

– Det er også en nedgang i indremedisinske pasienter som f.eks. hjerte og lungesyke. Jeg er bekymret for at folk som burde søke hjelp, ikke gjør det. Vi prøver å ringe rundt til pasienter med kroniske lidelser, for å følge dem opp i denne perioden, fordi mange ikke ønsker å oppsøke sykehuset.

Direktøren sier at sykehuset Østfold har bestilt flere nye senger og utstyr. Sykehuset ruster opp til tiden som kommer, men har så langt ikke hatt like unge corona-pasienter som blant annet Akershus Universitetssykehus. Den yngste pasienten ved sykehuset er i 50-årene.

– Jeg er utrolig spent på tiden som kommer. Jeg ser på tallene hele tiden, for å se hvordan dette utvikler seg. Vi ser en gradvis vekst dag for dag, og flere på intensiven. Vi håper kurven flater ut.

Publisert: 30.03.20 kl. 13:22 Oppdatert: 30.03.20 kl. 13:33

