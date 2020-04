FOR LITE VOLUM: Anniken Huitfeldt (Ap) sier at regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret går under alle forsvarssjefens alternativer. Foto: Tore Kristiansen

Ap kritisk: Forsvaret blir for lite

Anniken Huitfeldt (Ap) frykter at Forsvaret ikke får nok volum for å ivareta Norges sikkerhetspolitiske behov i regjeringens forslag til langtidsplan. Hun varsler også krav om nye helikopter til Hæren.

– Jeg merker meg at regjeringen foreslår en langtidsplan for Forsvaret som er mindre enn alle alternativene i forsvarssjefens fagmilitære råd. Da risikerer Forsvaret å bli for lite til å ivareta behovet i dagens sikkerhetspolitiske situasjon, sier Huitfeldt til VG.

Hun er leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomite.

– Det er også overraskende at regjeringen nå legger fram en plan over åtte år, mens tidligere har de dekket fire år. Det betyr at alle nødvendige styrkinger utstår til perioden 2024 til 2028. sier Huitfeldt.

Helikopter-krav

Hun er fornøyd med styringen av Hæren med en ny bataljon pluss gjenopprettelsen av 2.bataljon på Skjold, men legger til at Stortinget aldri har formelt godkjent at den ikke lengre skulle være operativ, men mobiliserbar.

Ap ønsker seg også nye helikoptre til Hæren når spesialstyrkene får nye egne helikoptre.

Huitfeldt avviser at fire mekaniserte bataljoner ikke vil ha behov for egen helikopter-transport.

Styrkes

Hårek Elvenes, Høyres forsvarspolitiske talsmann, sier derimot at han mener styrkingen av Forsvaret fortsetter i regjeringens nye langtidsplan:

– Da er det viktig at Hæren får en ny bataljon og at 2-bataljon mekaniseres og opprettholdes. Da har vi en fullverdig brigade med fire bataljoner fullt oppsatt, sier han.

- Fagmilitært mener mange at Hærens behov for helikoptre blir mindre når Hæren blir mekanisert. De nye helikoptrene til spesialstyrkene vil også benyttes av Hæren under øvelser og i kamp, sier han.

Marinen på vent

Men både Huitfeldt og Elvenes er spørrende til at Marinens behov for nye fartøyer skal utredes til 2024:

– Vi har for lite til havs i forhold til det NATO anfører som behovet, sier Huitfeldt.

– Stortinget må se nærmere på om langtidsplanens del om Sjøforsvaret ivaretar behovet for tilstedeværelse og utholdenhet, sier Elvenes.

