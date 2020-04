SMITTEVERNSUTSTYR: Her håndterer politiet en kvinne som påsto at hun hadde coronavirus ved Oslo City. Foto: Helge Mikalsen

Fem coronabøter i Oslo

Oslo-politiet har ilagt fem forelegg til folk som har brutt karantenereglene og andre deler av smittevernloven siden helgen.

Ifølge politiet gjelder fire av sakene karantenebrudd, mens en er et brudd på forbud om virksomhet.

I tillegg er ytterligere ni saker under etterforskning.

Ikke alle foreleggene er vedtatt.

– Vi håper folk forstår alvorligheten ved brudd på smittevernreglene. Alle har et samfunnsansvar for å begrense smitte. Tiltak for å begrense smitte er ikke en privatsak. Politiet prioriterer brudd på smittevernsbestemmelsene høyt i tråd med Riksadvokatens retningslinjer, sier politiinspektør Morten Reppen i Oslo politidistrikt.

40.000 for gjentatte brudd

Ifølge reppen er den groveste saken allerede omtalt i mediene. Det gjelder en mann som ble tatt for brudd på karantenebestemmelsene tre ganger på tre døgn.

22-åringen, som ble ilagt 14 dagers karantene etter å ha kommet til Norge fra Sverige 25. mars, fikk ilagt et forelegg på 40.000 kroner. Han har tatt betenkningstid og foreløpig ikke vedtatt forelegget.

I de tre andre sakene som omhandler brudd på karantenebestemmelsene er det ilagt bøter på mellom 10.000 og 20.000 kroner.

– Dette gjelder personer som enten er ilagt karantene grunnet utenlandsopphold eller bor i samme husstand som en som er smittet, sier Reppen til VG.

Boten på 10.000 kroner er gitt til en mindreårig person. Vedkommende er den eneste som har vedtatt forelegget foreløpig.

– Boten for personen under 18 år er redusert i tråd med gjeldende retningslinjer, sier Reppen.

Kan bli rettssak

Blant de fem personene som er ilagt forelegg er det fire menn og én kvinne.

Et forelegg på 20.000 kroner er standard straff for et enkelt brudd på karantenebestemmelsene.

Personen som er ilagt forelegg for brudd på forbud mot virksomhet har ikke fått forkynt forelegget sitt ennå. Reppen vil følgelig ikke si mer om hva slags virksomhet det gjelder.

De som ikke vedtar forelegget vil bli stilt for retten, varsler politiinspektøren.

– Da vil størrelsen på boten øke, og det vil også bli lagt ned påstand om at de må betale saksomkostninger, sier Reppen.

Etterforsker ytterligere ni

Politiinspektøren kjenner ikke til detaljene i alle de ni sakene som fortsatt er under etterforskning.

Han kan derfor ikke si om det er snakk om mer alvorlige brudd på smittevernloven i disse sakene.

– Det vil etterforskningen avdekke. Ut ifra hva den leder til, kan jeg ikke utelukke at det vil bli forelegg også i disse sakene eller at det vil bli strengere reaksjoner, sier Reppen.

– Hvordan kommer dere over disse lovbruddene?

– Jeg kjenner ikke bakgrunnen for alle helt konkret. Det varierer fra at det er ting vi kommer over i forbindelse med politiarbeidet vi vanligvis bedriver, til at vi får inn en melding av en slik art at vi velger å agere på det, sier Reppen.

Publisert: 01.04.20 kl. 12:46

