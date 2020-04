HØVIKTUNNELEN: Ny E18 i Vestkorridoren gjennom Bærum er delvis lagt i tunnel fra Strand og mot Høvik. Foto: Statens vegvesen

Fullt brudd om ny E18 – uvisshet om Fornebubanen

Forhandlingene på overtid om ny E18, ble brutt. Dermed er veien videre for det omstridte prosjektet i Bærum og Asker helt uviss, etter at staten har gitt opp lokal enighet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) deltok i et videomøte torsdag ettermiddag med samferdselspolitikere fra Oslo kommune, Viken fylkeskommune og ledere fra Statens vegvesen.

Både Hareide og veidirektør Bjørne Grimsrud skal ha kommunisert at staten nå trekker seg ut av E18-forhandlingene videre i erkjennelse av at det ikke oppnås lokal enighet om veien videre.

Striden står blant annet om dimensjoneringen av en ny motorvei fra Lysaker ved Oslo grense, gjennom Bærum og til Asker. Selv om de lokale partene har tillyst et nytt møte mandag, er det til syvende og sist Stortinget som bestemmer E18-utbyggingens videre skjebne.

les også E18-dramaet: Bærum utreder økonomisk garanti for bygging av tunnel

– Akkurat nå står vi bom fast lokalt, men hvis vi ikke kommer til en lokal enighet, må Stortinget håndtere saken, sier Høyres gruppeleder i Viken fylkesting, Anette Solli til VG.

Hun har i mange år kjempet for å fremføre en ny motorvei fra Lysaker via Strand i Bærum og i tunnel til Høvik i Bærum – og frem til Drengsrud i Asker. Hele veiprosjektet som en del av det gigantiske samferdsel-spleiselaget Oslopakke 3.

Men spesielt MDG både i Oslo og Viken, med delvis støtte fra Ap, har forsøkt å slanke motorveiprosjektet mest mulig.

MOT MOTORVEI: Arild Hermstad er samferdselsbyråd i Oslo for MDG – og egentlig vikar for Lan Marie Berg. Han har overtatt Bergs plass i forhandlingsutvalget om Oslopakke 3. Foto: Mattis Sandblad, VG

Samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) i Oslo, reagerer på at staten og Knut Arild Hareide (KrF) kaster kortene.

– Det er udemokratisk og provoserende at staten løper fra forhandlingsbordet når de ikke får bygge ut E18 – en motorvei som folk hverken i Oslo eller Viken ønsker seg, påstår Hermstad.

Han mener å vite at folk i Oslo-området ønsker seg mer og bedre kollektivtrafikk og lavere billettpriser fremfor en ny motorvei på en av landets mest trafikkerte strekninger.

les også Viken trekker bompengegarantien for E18-prosjekt: – Uheldig, sier Hareide

OVERSIKTSBILDE: Illustrasjonen viser deler av det planlagte nye veianlegget med sideveier, bussvei og trafikkløsninger ved Høvik i Bærum. Foto: Statens vegvesen

Samferdselsminister Knut Arild Hareide skal på det lukkede forhandlingsmøtet torsdag ettermiddag ha konkludert med at det var umulig å finne lokal enighet om en utbygging av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta.

Dermed er det den fire år gamle såkalte Oslopakke 3-avtalen som fortsatt gjelder. Der ble de lokale deltagerne Oslo og Akershus (nå Viken) enige om en E18-utbygging som regjeringen og Stortinget sa nei til.

Et annet prosjekt som også hører med i Oslopakke 3, og som kompliserer bildet, er at uten en E18-løsning, så vil samferdselsministeren og regjeringen heller ikke bekrefte at den vil ta halve regningen for Fornebubanen.

Det er den lenge etterlengtede T-banestrekningen fra Majorstuen til det enorme utbyggingsområdet Fornebu, der blant annet Telenors hovedkvarter ble bygget i den tro at en bane skulle være på plass for flere år siden.

les også Hareide: Får vi på plass E18 – så får vi på plass Fornebubane

TRAKK SEG: Knut Arild Hareide (KrF) deltok i forhandlingsmøtet på deadline-datoen torsdag via videolink. Men trakk seg ut da han oppfattet at lokal enighet om E18-fremdrift var uoppnåelig. Foto: Mattis Sandblad, VG

Både Fornebubanen og en ny T-banetunnel som skal bygges og øke T-banekapasiteten i Oslo er planlagt delfinansiert med til dels store bompengeinntekter, blant annet fra en ny E18.

Spesielt MDG, som sitter med flertallsmakt sammen med Ap i både i Oslo og Viken, frykter at når staten ga opp forhandlingene på deadline-datoen i dag, så er også Fornebubanens fremtid usikker.

– Ved å kaste kortene nå setter regjeringen hele T-baneutbyggingen til Fornebu i spill. Fornebubanen er et ekstremt viktig kollektivprosjekt for Oslo-regionen som kan sikre tusenvis av nye boliger. Prosjektet er byggeklart og det eneste vi venter på er at Knut Arild Hareide skal skrive under på avtalen som sikrer at staten er med på å finansiere utbyggingen, sier fylkesråd for samferdsel, Kristoffer Robn Haug i Viken.

les også Høyre-Sandra: Frykter full brems for ny E18

Han mener ny E18 er blitt et prestisjeprosjekt for regjeringen og synes det er trist at den nye motorveien settes opp mot fremdrift av Fornebubanen.

Rett før jul i 2019 la regjeringen, der Frp var med frem sitt forslag om utbygging og finansiering av en ny motorvei frem til Høvik i Bærum. Den strekningen var da kostnadsregnet til rundt 17 milliarder kroner, og daværende samferdselsminister Jon Georg Dale følte seg brennsikker på at ingenting da kunne stanse prosjektet.

les også Regjeringen gir grønt lys for E18-utbygging

Hans etterfølger, Knut Arild Hareide, sa til VG i februar at han absolutt hadde som mål å få på plass både ny Fornebubane og ny E18.

– Jeg har så absolutt en målsetting om det. Men jeg klarer ikke dette alene. Alle samferdselsministre har måttet ha med seg de regionale partene for å få dette til. Det er også en fordel. Den tradisjonen vil jeg videreføre, sa Hareide.

– I denne typen prosjekter har det vært tradisjon for fremdrift uavhengig av hvilket parti som styrer og hvilket parti som sitter med statsråden, la Hareide til.

Det har ikke lyktes VG å få kommentar fra samferdselsminister Knut Arild Hareide og veidirektør Bjørne Grimsrud torsdag ettermiddag.

De lokale deltagerne i forhandlingsgruppen om Oslopakke 3, skal møtes igjen førstkommende mandag. Den egentlige fristen for å komme frem til en løsning, gikk egentlig ut sist mandag, men fortsatte på overtid onsdag og torsdag.

Publisert: 23.04.20 kl. 20:10

