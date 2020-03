STENGT: Fjellhamar barneskole i Lørenskog har vært stengt siden regjeringen innførte de strengeste tiltak i fredstid den 12. mars. Foto: Mattis Sandblad

Vil åpne skolene: – De negative konsekvensene er for store

I påvente av FHIs kartlegging av smittespredning blant barn som kommer fredag, er oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim Camilla Trud Nereid ivrig på å få åpnet skolene igjen.

– De negative konsekvensene av at skole og barnehager er stengt er for store til å kunne fortsette, sier oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim Camilla Trud Nereid, som tidligere uttalte seg til Adressa.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal vurdere tiltak for skoler og barnehager i tiden som kommer.

Folkehelseinstituttet (FHI) bekrefter nå overfor VG at de skal undersøke smittespredning blant barn spesielt. Resultatet skal presenteres fredag før påske.

– Rammer de mest sårbare

Nereid peker på den enorme belastningen det er å påføre så mange familier og barn isolasjon.

– Det rammer de som er mest sårbare ellers også hardest. Til tross for at vi har hatt tilbud for disse, så klarer vi ikke nå de sårbare gruppene.

EGNE REGLER: Oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim Camilla Trud Nereid mener det har vært utfordrende at hver kommune har definert egne smittevernsregler. Foto: Ole Martin Wold

Det meldes om at få barn kommer inn med skader sammenlignet med før, og at personer som vanligvis fanger opp blant annet mishandling av barn nå ikke er rundt barna lenger, sier Nereid.

– Det som blir så tydelig nå er at skole også er arena for det sosiale fellesskap i tillegg til læring, og det er vanskelig å erstatte. Universelle tiltak må til, vi må åpne barnehager og skoler igjen.

Nå blir spørsmålet om skoler og barnehager forblir stengt eller om de åpnes helt eller delvis etter påske når FHI legger frem sine resultater fredag.

– Det er viktig at vi forholder oss til råd fra FHI, og at det er faglige råd som ligger til grunn. Vi vil åpne skolene om regjeringen sier det, sier Nereid.

Strengere hovedstad

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen sier til DN at hovedstaden må forberede seg på strengere tiltak enn resten av landet, fordi Oslo er episenteret for smitten, ifølge byrådslederen.

Han varsler at det ikke er sikkert alle barnehager og skoler åpner umiddelbart igjen i Oslo selv om regjeringen Solberg gjør det i resten av landet. Dette forklarer han med en økende smitte i befolkningstette bydeler.

VARSLER STRENGE TILTAK: Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen sier til DN at hovedstaden må forberede seg på strengere tiltak enn resten av landet. Foto: Frode Hansen

– I veldig mange land er det tøffere tiltak i byene og særlig hovedstedene enn resten av landet på grunn av befolkningstettheten. Jeg oppfatter at det er stor forståelse for tiltakene nå, en stor grad av kriseforståelse i byen og resten av landet og en stor grad av tillit til myndighetene. Men det må vi gjøre oss fortjent til hver dag, sier Johansen til DN.

Nereid mener vi nå er inne i en fase hvor vi må godta økte smittetall.

– Noe av det som har vært utfordrende er nettopp det at hver kommune har definert egne smittevernsregler. Det å få felles regler er jeg veldig tilhenger av, sier direktøren i Trondheim, og legger til at felles regler selvsagt kan inneholde bestemmelser om hensyn til lokal kontekst, og at må smittebævernhensyn legges til grunn.

Publisert: 31.03.20 kl. 23:29

