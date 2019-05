SLUTTER: Hilde Frafjord Johnson viser til at når det nå er valgt ny partiledelse, er det helt naturlig for henne å tre til side. Foto: Frode Hansen, VG

Hilde Frafjord Johnson går av som generalsekretær i KrF

Hilde Frafjord Johnson slutter som generalsekretær i KrF, etter at partiet valgte ny partiledelse og Frp-samarbeid.

– En generalsekretær skal ikke bare være partiets administrative leder, men også en viktig medspiller og forsvarer av den strategiske kursen en partileder velger, sier Hilde Frafjord Johnson i en pressemelding.

Hun har vært generalsekretær siden mars 2016.

Valget kommer etter at partiet høsten 2018 valgte å søke regjeringssamarbeid med blant andre Frp, og gikk inn i Solberg-regjeringen, forklarer Johnson.

Da skal hun ha meddelt daværende partileder Knut Arild Hareide at det var naturlig å gå av som generalsekretær i KrF.

Takker Hareide

Partiet avviklet sitt landsmøte 26.–28. april og valgte der ny partileder, Kjell Ingolf Ropstad .

– Jeg ba derfor denne uken partiledelsen om avløsning. Det er det ingen dramatikk i, men en helt naturlig konsekvens av det som har skjedd i partiet. Jeg vil takke Knut Arild Hareide for den tilliten han viste meg og for et godt og nært samarbeid gjennom mange år. Takk også til Kjell Ingolf Ropstad for ryddig og ordentlig håndtering. Jeg ønsker ham lykke til som ny partileder i KrF, sier Hilde Frafjord Johnson.

– Jeg vil takke Hilde for det viktige arbeidet hun har gjort i KrF. Hun har håndtert mange krevende saker i sin tid som generalsekretær. Jeg vil ønske henne lykke til videre, og nå skal vi så snart som mulig få på plass en ny generalsekretær, sier partileder Kjell Ingolf Ropstad.

Johnson vil ha sin siste arbeidsdag 20. mai.

TIDLIGERE TRIO: Knut Arild Hareide, da parlamentarisk leder i KrF, nestleder Olaug Bollestad og generalsekretær Hilde Frafjord Johnson (t.h) i KrF på landsstyremøte i Oslo i november 2018. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Publisert: 07.05.19 kl. 14:40