KILOMETERVIS: Biler og trailere står i kø på motorveien E45 etter at Danmark åpnet grensene til Tyskland. Foto: Ritzau / NTB scanpix

Danmark åpner: Enorme køer ved grensene

Tyskere velter inn over grensen til Danmark etter at landet åpnet grensene til Norge og Tyskland mandag. Ved grenseovergangen i Frøslev meldes det om opptil åtte kilometer kø.

For mindre enn 10 minutter siden

Grensene åpnet ved midnatt, men ved nitiden mandag er det fortsatt kilometerlange køer.

Ved Frøslev nær den sydlige grensen mot Tyskland har det hopet seg opp med biler som venter tålmodig på å krysse, opplyser Syd- og Sønderjyllands politi.

– Nå 7–8 kilometer glidende kø på motorveien ved Frøslev. En kilometer kø i Kruså. Overgangene i Padborg og Pebersmark er åpnet, skriver de på Twitter.

Politiet oppfordrer reisende til å benytte seg av grenseovergangene i Padborg og Pebersmark for å lette på trykket mot Frøslev. Parallelt minner Danske Rederier om at de har flere ferjeruter litt lengre mot øst dersom køen blir for lang.

Foto: Claus Fisker / Ritzau / NTB scanpix

P4 Trafik Syddanmark melder også om kø i Esbjerg fordi mange reisende vil ta fergen til Fanø. Det meldes om opptil en halvtimes forsinkelse.

Venter norsk innrykk

Politiet nord i Danmark venter på sin side et massivt innrykk av norske turister utover dagen.

– Den første fergen fra Norge legger til i Hirtshals klokken 07.30. Vi har ekstra mannskap satt inn til kontroll av passasjerene, fordi vi venter at det vil være stort påtrykk, sier vaktsjef Jess Fallberg i Nordjyllands politi til Ekstra Bladet.

Tre timer etter den første fergen til Hirtshals skal politiet være på plass i Fredrikshavn, der den første norske fergen ankommer klokken 10.30.

Danskene har også åpnet grensen for islandske turister. Det første flyet fra Island siden nedstengningen ankommer Danmark klokken 13.00 og flyr retur til Keflavik klokken 14.10, opplyses det i en pressemelding.

Det er på den annen siden ikke åpnet for turister fra Sverige, på grunn av smittetrykket der.

Strenge regler

Danske myndigheter krever at turister forhåndsbestiller seks netter før innreise i landet.

Dansk politi skriver på sin nettside at de som bor fast i Norge, Tyskland eller Island kan komme på ferie til Danmark etter 15. juni dersom de «har booket et ferieopphold med minimum seks overnattinger utenfor Københavns og Frederiksberg kommuner. Det kan være et opphold i for eksempel leid sommerhus, på campingplass eller hotell.»

Det er også tillatt å bo hos venner, og man kan overnatte på hotell i København så lenge man har forhåndsbooket minst seks netter i landet.

Utlendinger som hoster eller har feber kan ifølge dansk politi nektes innreise. Man oppfordres også til å i størst mulig grad unngå kollektivtransport, særlig i rushtiden.

Regelen om en meters avstand gjelder også i Danmark. Nattklubber og diskoteker har fremdeles stengt, mens barene er pålagt å stenge senest klokken 24.

Publisert: 15.06.20 kl. 09:24

Les også

Fra andre aviser