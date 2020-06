NATTERANGEL: Byrådsleder Raymond Johansen åpner kranene i Oslo, til langt på natt. Foto: Gisle Oddstad

Nå åpnes ølkranene i Oslo om natten

Oslos restauranter, puber og barer får fra mandag skjenke til 0300.

Det får VG bekreftet før pressekonferansen til Raymond Johansen fredag.

Under den verste coronakrisen ble hovedstadens utesteder stengt ned av smittevernhensyn. 1. juni ble de strenge reglene lettet noe på og utesteder fikk lov til å skjenke til klokken 2330 og ha åpent til midnatt.

Det er disse reglene som nå lempes på, slik at utesteder kan skjenke til 0300 og ha åpent til 0330.

Endringen gjelder fra og med mandag 22. juni.

— Jeg vil berømme serveringsbransjen for å ha håndtert gjenåpningen av utelivet på en god og ansvarlig måte. Når vi nå utvider åpningstidene, er det viktig at gjester og serveringssteder fortsetter å opptre ansvarlig. Jeg er glad for at enda flere med dette kan komme tilbake i arbeid, sier byrådslederen.

Samtidig opprettholdes det høyeste beredskapsnivået med sentral kriseledelse gjennom sommeren.

— Selv om vi opprettholder et høyt beredskapsnivå, og vi innstendig ber befolkningen følge råd og regler for smittevern, mener vi situasjonen tilsier at vi skal fortsette en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo. Gjenåpningen har så langt ikke gitt nye og store smitteutbrudd, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Oslo kommune vil gjennomføre kontroller av om serverings- og skjenkesteder ivaretar smittevernregler, og ved mange brudd på smittevernreglene vil innstramminger vurderes.

