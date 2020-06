Foto: Per Ivar Nes

Politiet aksjonerer på Haramsøya: – Jeg har låst dørene, sier demonstrant til VG

De massive protestene på øya har pågått i flere dager, og deler av lokalbefolkningen har sperret veien for utbyggerne. Nå er politiet på stedet og fjerner demonstrant fra veien.

- Vi er der ute med et antall tjenestemenn, og en god del flere enn det som har

vært tidligere, og vi har startet å fjerne den bilen som har stått på tvers av veien, sier operasjonsleder Roar Fylling

I slutten av mars godkjente Olje- og energidepartementet bygging av åtte vindturbiner på øya Haramsøya utenfor Ålesund. De opprettholdt med det Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjenning som ble gitt i 2008.

– I oppdraget som pågår har politiet to roller: Politiet skal gi rom for at uenighet skal komme til uttrykk. Politiet skal også sørge for at tilkomstveier og arbeidsplasser holdes åpne, slik at lovlig arbeid gjennomføres, skriver politiet på Twitter.

PÅ STEDET: Politiet på Haramsvegen opp til fjellet hvor det skal monteres åtte vindturbiner. Foto: Per Ivar Nes

VG var til stede på øya tidligere denne uken, og snakket med flere lokale som er bekymret for hvordan utbyggingen vil bli. Deler av lokalbefolkningen på øya har satt seg i veien på vei opp til fjellet, og arrangert protester mot utbyggerne.

Hans Petter Thue har sperret veien opp til Haramsfjellet de siste dagene. Han har sovet i bilen og med det også sperret veien for både politi og utbyggere. I forrige uke var politiet også på plass, men da for å gi demonstrantene muntlig pålegg om å fjerne seg.

SOVET I BILEN: Hans Petter Thue har i flere dager sovet i bilen. Foto: Mattis Sandblad

– Jeg har låst dørene og jeg blir sittende. De må fjerne meg med makt, sier Thue til VG.

– Jeg oppfordrer de andre demonstrantene til å oppføre seg pent, det er viktig at vi ikke skal gjøre noe ulovlig, legger han til.

Ifølge Sunnmørsposten har politiet bekreftet at de kommer til å flytte bilen mens Thue sitter i bilen.

– De skal til å trekke bilen opp på lasteplanet, mens Thue sitter i bilen. Folk er veldig fortvila, men det er rolig stemning, sier en demonstrant til VG.

Det er det offentlige eide selskapet Zephyr skal ta seg av utviklingen, byggingen og driften av vindkraftverket på Haramsøya for de finske eierne Taaleri Energia.

– Vi har i lang tid hatt alle tillatelser og avklaringer på plass for å kunne bruke veien opp til Haramsfjellet, men vi har stor forståelse for at politiet ønsket å la det gå noe tid før de nå griper inn mot den ulovlige aksjonen, sier daglig leder i Zephyr Olav Rommetveit til VG.

– Vi har full forståelse for at noen ikke ønsker vindmøller, men samtidig er det bred politisk støtte for at Norge trenger å bygge ut mer fornybar energi for å bidra til kutt i ødeleggende klimagassutslipp. Vindparken vi nå bygger vil ha åtte vindmøller. Opprinnelig var det planlagt 16 vindmøller. Med andre ord så bygger vi et anlegg som vil ha langt mindre innvirkning enn den første konsesjonen som ble vedtatt.

