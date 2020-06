MÅTTE AGERE: Da Adam (1) plutselig satt alene i en leid Tesla som låste seg på den glovarme mandagsettermiddagen måtte pappa Ifiok Peter Adahada (33) knuse ruten for å få ham ut. Foto: Frode Hansen

Ettåring låst inne i varm bil - måtte knuse ruten for å redde ham

Mandag ettermiddag tok en lunsjtur til sentrum en dramatisk vending for ettbarnsfaren Ifiok Peter Adahada. Leiebilen ble automatisk låst - med både hans ett år gamle sønn og nøklene sperret inne i bilen.

Nå nettopp

En tilsynelatende fin og varm ettermiddag i Oslo kunne potensielt fått store følger for Ifiok Peter Adahada (33) og familien. Ifiok var sammen med sin ett år gamle sønn, broren og nevøen ved Solli plass for å spise lunsj i byen.

Men hyggen stanset brått da ettåringen og bilnøkkelen ble låst inne i Teslaen.

Vanligvis ville Adahada, som er Tesla-eier selv, ha åpnet bilen ved hjelp av en app som kan kontrollere bilens dører, men ettersom det var en leiebil hadde han ikke muligheten til dette. Umiddelbart ringte han Teslas veiservice.

– Jeg fikk inntrykk av at de hverken hadde muligheten eller rutinen til å håndtere en slik situasjon, sier Adahada til VG.

GLASSKÅR: For å redde barnet sitt ut av den glovarme bilen, måtte Ifiok knuse bilruten. FOTO: Privat

Måtte knuse ruten

Adahada forteller at han etter å ha blitt satt på vent i telefonen med Tesla, satt over til en annen person og hørt på flere minutter med «ventemusikk», følte at han måtte agere.

– Jeg var på tråden i nesten en halvtime, men allerede etter omtrent 15 minutter måtte jeg agere. Bilen ble bare varmere og varmere, og sønnen min gråt mer og mer. Da brukte jeg en stein til å knuse ruten for å redde ham.

Etterpå ringte han utleieselskapet for å fortelle hva som hadde skjedd og for å spørre hva han skulle gjøre videre, men fikk heller ikke her inntrykk av at de visste hvordan situasjonen skulle håndteres videre.

Ifiok mener det er store og alvorlige hull i systemet, og er redd for at dette skal skje med andre mennesker i sommer.

– Se for deg at du er i utlandet og noe sånt skjer - man aner jo ikke hva man skal gjøre. Eller enda verre, om man ikke har mulighet til å knuse ruten selv, avslutter en oppgitt Adahada.

BEKYMRET: Ifiok Peter Adahada (33) savner bedre rutiner for å håndtere situasjoner som dette, spesielt hvis personer som ikke klarer å knuse ruten eksempelvis blir utsatt for det samme. Foto: Frode Hansen

Tesla og Avis ser nærmere på saken

Kommunikasjonssjef i Tesla Norge, Even Sandvold Roland, sier at Tesla har ansvar for at uvedkommende ikke skal få tilgang til en bil, og at det i tilfeller som dette er utleier som er bilens juridiske eier.

– Leiebilselskapene vi jobber med skal ha rutiner for å hjelpe kunder som er låst ute av leiebiler. Det er beklagelig dersom disse rutinene ikke har blitt fulgt, sier Roland, men forteller at de gjorde sitt beste for å hjelpe.

– Vi gjorde likevel vårt beste for å forsøke å hjelpe leietakeren, men som nevnt har Tesla et betydelig ansvar for å hindre at uvedkommende får tilgang til en bil som ikke er deres. Vi fikk først informasjon om at det skal ha vært et barn i bilen etter at kunden valgte å knuse ruten, sier han.

Adahada sier han følte at han var tydelig på dette flere ganger og sier han aldri ville ringt om det kun gjaldt ham selv. Han mener det burde være bedre prosedyrer for å håndtere slike situasjoner.

– Vi forstår at dette har vært en ubehagelig opplevelse, men skade på leiebil er i utgangspunktet en sak mellom leietaker og leiebilselskapet. Vi kommer likevel til å se nærmere på denne hendelsen sammen med leiebilselskapet som eier bilen, sier Roland i Tesla.

Donald Hayes, daglig leder i Avis Norge, sier at de sender med alle kunder et nummer de kan om det oppstår problemer.

– I denne spesifikke saken var kundens første reaksjon å ringe Tesla for assistanse heller enn Avis. At kunden bestemte seg for å knuse vinduet for å få ut barnet forstår vi at var nødvendig. Vi ble kontaktet først etter at det hadde skjedd, og det forsinket vår mulighet til å ta hånd om saken, tilby assistanse og berolige ham, skriver han i en e-post til VG.

I dag forteller Adahada at han ble kontaktet av utleieselskapet Avis som fortalte at de skal ta saken videre for ham og sørge for at han selv slipper å betale for skaden.

– Jeg synes det er fint at Avis forstår alvoret rundt dette og forstår at jeg ikke hadde noen annen utvei, sier han.

Publisert: 18.06.20 kl. 19:10

Les også

Mer om Tesla Bil Elbil Sommer

Fra andre aviser